柯文哲喊查網軍 政院：政府不會、也不容養網軍

羅秉成表示，行政院已經收到柯市長的信，因院長信箱有相關陳情、意見表達很多，他們沒有特別去統計。政府施政上，有義務責任和人民報告具體施政內容和立場，但正常政策宣導、預算投入等，都是依法定程序編列核銷，請外界不要誤會，甚至多所連結，質疑政府在養網軍。

針對網路上的危害性行為，羅秉成說，社會生活得力於網路，也受害於網路，相關法律規定都有所規範，若是假訊息，政院對應策略從識假、破假、抑假和懲假，各部會從多面向區域聯防，推進防治假訊息，受到國際社會肯定。

羅秉成說，網路言論自由應該受到珍惜、保護，對於惡意假訊息、散步私密影像、深度偽造合成影像等，對政府部門都是重要課題，法務部已把相關法案提到政院，正在密集討論審查，相關配套也會進行。

羅秉成說，網路上的危害不能只單靠政府，政府要尋求平台業者、國際及社會合作，台灣第三方事實查核機制的生態系目前已慢慢建立，由社會自主察覺假訊息、危害性言論，予以破假，在抑制假訊息上有很大助益。

羅秉成也說，民眾對假訊息病毒式的認知攻擊也要提高警覺，這兩三年來好多假訊息產生對選舉、民生影響有一定警覺性，台灣受到境外敵對勢力認知攻擊、假訊息攻擊特別嚴重，甚至影響到國安，我們一定要提高警覺。政府部門都是審慎以待，嚴肅面對。