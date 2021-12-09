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林錫耀說民進黨沒錢養網軍 國民黨：笑話一則

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片

林秉樞爆出綠營網軍案外案，民進黨秘書長林錫耀稱「民進黨沒有錢養網軍」。國民黨文傳會主委凌濤批評林錫耀「睜眼說瞎話」、「笑話一則」，綠網軍的受害者眾，多次在網路上造謠被抓包，甚至遭事實查核中心認證「假訊息」，網友公認民進黨養「綠蟑螂」，恐怕民眾沒人相信林錫耀的謊言。

凌濤表示，副總統賴清德本人就是民進黨網軍的最大受害者之一，他在爭取民進黨內2020總統大選黨內提名時，曾公開要求蔡英文總統要求他的網軍「停止對他攻擊」；而前副總統呂秀蓮也指責林秉樞是網軍惡棍，民進黨應自律、收手，並對社會交代。林錫耀身為民進黨秘書長，還想簡單幾句話帶過社會大眾與綠營自家人的質疑？

凌濤表示，民進黨挾府院黨資源，狂砸至少5800萬把公投形塑成政黨對抗，又稱「沒錢養網軍」，跟民眾印象相去甚遠。一一細數，從涉嫌逼死大阪外交官的卡神楊蕙如、PTT反串自導自演的寫手林瑋豐、假稱高端已過二期試驗可臨床授權被事實查核中心認證假訊息的民進黨網路社群中心主任范綱皓、涉入特定派系鬥爭的台獨機關槍李伯璋，再到本次施暴案扯出政商風暴的林秉樞，無一不與民進黨關係匪淺，林錫耀說沒有養網軍，根本睜眼說瞎話。

凌濤指出，近日還有專業網友在PTT上踢爆，維基百科上林秉樞家暴案的條目被修改，而國發會還證實修改的IP 位置來自於交通部的公路總局。網友再進一步爆料，韓國瑜2018年甫擔任高雄市長時，維基百科也曾遭到來自政府部會的網路IP竄改條目與分類，添加「韓導」一詞更與綠營後來攻擊方向吻合。這些發現讓人細思極恐，驚呼國家級網軍、黑韓產業鏈原來真的存在。

凌濤呼籲，請林錫耀正視民進黨放任網軍橫行、傷害台灣民主的事實，負責任地向社會大眾交代清楚，不要再戕害台灣民主社會。

民進黨 林錫耀 凌濤

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