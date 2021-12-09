美持續評估我駐美代表處更名 外交部：與美密切溝通

有關駐美代表處更名為「台灣代表處」進展，美國國務院亞太助卿康達稱持續評估，我外交部官員今天則說，保證持續推動此案，也與美方密切溝通與聯繫。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，由北美司司長徐佑典業務簡報，並回應媒體提問關於民主峰會、駐美代表處更名案、美國官員接連就中國大陸對台野心提出警告等議題。

美國聯邦參議院外交委員會8日舉行「台灣政策的未來」聽證會，康達（Daniel Kritenbrink）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）出席。康達表示，據他了解，台灣已提出更改駐美處名稱的要求，美方持續評估；不過康達並未進一步談論最新進展與考量。

徐佑典今指出，關於駐美代表處更名案，外交部與美方在過去一陣子以來持續密切溝通及聯繫，按照台美交往慣例，不便對外說明太多；「但是跟各位保證，外交部持續就此案推動」，若有相關進展，會再對外說明與報告。

徐佑典說，外交部感謝美國政府重申對台堅定支持，未來我國政府也將堅定提升自我防衛能力，以捍衛國民的生命財產，以及自由民主的生活方式；並透過台美及與區域國家合作，共同維護台海穩定，為印太地區長遠的和平穩定與繁榮做出貢獻。

此外，有關日本前首相安倍晉三近日談及「台灣有事」等同日本有事、日美同盟有事，外交部發言人歐江安表示，感謝安倍等國際重要友人一直關心台海和平穩定，認為有必要維護台灣海峽和平穩定的現狀。

歐江安說，台灣堅定捍衛主權，並捍衛自由民主生活方式，也會持續與日本、美國等理念相近的民主夥伴深化合作，維護台灣海峽的和平穩定跟安全，以及印太區域的繁榮跟發展。

媒體詢問安倍是否將訪台，歐江安回應，外交部當然誠摯歡迎安倍在其行程方便時能到台訪問，與我國人士交流。

據金融時報9月報導，美國拜登政府考慮同意我駐美代表處由現行「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。