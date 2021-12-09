立委指「審計部認定的亂花錢」陳吉仲：不能接受

農委會這幾年編列高額媒體宣傳費用，立委曾銘宗表示，審計部去年減列農委會政策宣導費用3617萬元，目前仍未核銷；明年農委會編列的媒體宣導宣傳經費，僅次於行政院，高居各部會之冠，批農委會主委陳吉仲亂花錢；陳吉仲說，他會負起政治責任，但並不接受亂花錢指責。

立法院經濟委員會今審查111年度農委會主管的特種基金預算案報告。曾銘宗提出資料顯示，111年度，中央政府編列媒體宣導經費，共11億1529.8萬元，農委會經費1億4971萬5000元，僅次於行政院的1億9324萬4000萬，高居各部會之冠。

曾銘宗說，所屬機關編列媒體宣導經費部分，農委會本部2533萬、林務局2620萬、防檢局5562萬，防檢局把宣傳經費用在非洲豬瘟「我認了」，其他地方編列這麼多做什麼？批陳吉仲「最會浪費國家公帑了」。

曾銘宗表示，根據審計部資料，去年減列農委會政策宣導費3617萬，被審計部剔除且不准核銷，農委要如何善後？不准核銷到時候陳吉仲付錢，農委會亂花錢，這是審計部認定有案的亂花錢。

農委會會計主任許永議說，主要是因為109年度以前，媒體宣導費用沒有編列專項，從民國110年起，經費已經有專項編列，111年度也配合行政院規定，編列在專項科目，並不是不准核銷，現階段是應付數還沒有列入決算實質數，這部分將和審計處持續溝通。

曾銘宗問，審計部不准核銷的後遺症是什麼？農委會已經跟審計部申覆幾次？徐永議回答「兩次」，會持續跟審計部溝通；曾說，這並非他認定的，是審計部認定，農委會有申覆、但審計部不理你。

陳吉仲表示，他可以負政治責任，農業執行政策要具體到位，要極力跟審計部申覆據理力爭，政治責任他承擔；但不接受說他亂花錢。