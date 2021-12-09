網傳「公總IP」修改過韓國瑜維基 王國材：不曉得

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案衍生網軍爭議，昨天PPT上更傳出，有一公總開頭IP，曾在2018年改寫前高雄市長韓國瑜維基百科，加上「韓導」綽號，與網軍攻擊韓方向高度雷同。對此，交通部長王國材說，「這我不曉得」。

PPT昨天有鄉民以「國發會IP（GSN）親自下場黑韓產業鏈被抓」為題發文，內容指IP「117.56.41.103」曾在2018年修改過韓國瑜維基，其字段開頭和公總遭爆料竄改林秉樞維基相同。

對此，王國材今天出席立法院交委會審查預算前，接受媒體連訪時表示，不曉得該事。

公總則表示，經查證IP「117.56.41.103」非屬公路總局所租用。林秉樞事件的IP是「117.56.178.41」。

日前有社群媒體文章指出，有匿名用戶透過政府IP修改此次維基百科事件，經國發會證實為交通部公路總局IP。

對於是否有最新調查進度，王國材說，公總上次有回報，當時說沒有連線紀錄，擴大清查後，有發現瀏覽紀錄，但是瀏覽其他網頁，目前就留給公總繼續去查。初步說兩個人瀏覽，但跟林秉樞無關。

立委洪孟楷在審查預算前要求行政部門行政中立，他說，公務員不能有任何政治動作，公總稱IP位置被盜用，代表有駭客入侵發文，事態更嚴重，固定IP位置到底是哪個員工去做，要求交通部給全國人民交代。

洪孟楷說，公務員服務法有提到，不能動用公務，發文就算是公務使用，公務人員要衷心、按法規做事，不是無的放矢。今天要審查明年預算，公務總局沒有說明清楚，可能會有人藏在鐵道基金或是港務基金裡，濫用國家預算，希望王國材可以告訴全國人民。

王國材說，公總找很多人，來找相關資訊，大家都想要有真相，他們都繼續在查。並允諾明天下班前給交委會目前調查進度書面資料。