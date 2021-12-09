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林錫耀稱民進黨沒養網軍 曾銘宗：有無問賴清德就清楚

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委曾銘宗。本報資料照片
立委曾銘宗。本報資料照片

民進黨遭爆網軍治國，民進黨秘書長林錫耀卻表示，民進黨哪有錢可以養網軍，批評相關說法是毫無事實的惡意指控。國民黨立委曾銘宗表示，民進黨養網軍是人盡皆知的事，網軍就是民進黨強項，有沒有養網軍，問副總統賴清德就清楚。

曾銘宗說，林錫耀敢說民進黨沒養網軍，那就說清楚是不是用政府公帑補助、國營事業或泛公股的錢在養；呼籲檢調全面清查存在的網軍屬性與金流，民進黨若要澄清，就配合調查，真沒養網軍也可就此澄清。

曾銘宗表示，民進黨網軍的存在是人盡皆知的事情，而且不只24小時在招呼在野黨，就連黨內的人都難遭到毒手，除這次的自家立委高嘉瑜，2019年民進黨總統初選時，與蔡英文總統對壘的賴清德還曾公開求饒，認證民進黨有網軍。

民進黨 林錫耀 賴清德

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