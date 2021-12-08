蔡總統出席美國商會活動！大啖牛肉漢堡引聯想 被問這句忙喊「不清楚」
蔡英文總統今天出席台灣美國商會70周年慶祝活動時表示，商會一直是台灣值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴，未來希望商會在數位經濟等領域提供支持和協助，兩國產業和企業繼續合作。蔡英文也在活動上和美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等人一起享用夾有牛肉的美式漢堡，在萊豬公投前夕格外引發聯想。
台灣美國商會今天在台北賓館舉辦70周年慶祝活動，包括孫曉雅、總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮等人都出席，蔡總統在台上笑說，她的內閣成員幾乎都在這，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦也出席。
蔡總統致詞時表示，在台灣挺過歷史挑戰的過程中，台灣美國商會一直是值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴，台灣做為亞洲科技中心，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設等關鍵領域扮演重要角色，希望商會在這些重要的領域提供支持與協助，兩國產業和企業能夠繼續合作，期盼商會在未來70年依然是台灣的真朋友與好夥伴。
吳釗燮致詞時表示，他肯定美國商會拉近台灣和美國在經濟上的距離，他說身為外交部長承受很多壓力，其中包括「隔壁的巨人」在國際上到處施壓要求把台灣改名，但商會今年正式從「台北市美國商會」更名為「台灣美國商會」，這有很大的意義；他說雖然之前外媒有篇報導說台灣是世界上最危險的地方，但商會持續成長，這代表台灣不但沒有危險，還是很適合投資的地方，他會努力把這邊營造成更適合投資的地方。
孫曉雅表示，台灣在國際上的形象從未像現今如此耀眼，商會成員在台的商機從未如此好，美台關係也很好，美國對台灣的支持和彼此關係的價值堅若磐石，並致力深化與台灣的關係，也支持台灣於全球面臨挑戰之際，作出更多貢獻。
商會會長金奇偉說，他肯定台美長久緊密的夥伴關係，及過去70年來美國商會 在其中扮演的關鍵力量，例如美國在6月捐贈台灣250萬劑疫苗，隨後又在11月捐贈了150萬劑，基於美台雙方的共同價值，與商會推動公私協力合作的承諾， 商會期盼台灣和美國在面對疫情和供應鏈重整等全球挑戰時，能夠繼續繁榮發 展。
致詞結束後貴賓到一旁享用美食，蔡總統和來賓一起享用美式漢堡和幸運餅乾，媒體詢問漢堡裡是什麼肉，蔡總統表示是牛肉，媒體追問是美國牛肉還是澳洲牛肉，蔡總統說不清楚，媒體問蔡總統要不要外帶，蔡總統笑說這是她第二頓晚餐了，而蔡總統的幸運餅乾內文字為「美國商會沒有陌生人，只有你還沒認識的朋友」。
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