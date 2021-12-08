蔡總統致函德國新總理 盼台德關係更友好

2000年12月9日 考古人員在芝山岩挖出兩具圓山文化時期的完整人骨，當時的台北市政府民政局長林正修、文化局長龍應台一同前往察看，考古學者劉益昌表示，其中一具人骨拔過牙，骨骸旁邊的沙岩有整齊的缺口，頗為特別；研判有可能為平埔族的先人。許多民眾聞訊也到芝山岩，圍在兩具兩三千年前人骨的二號考古探坑旁觀看，有的婦女好奇的問坑內挖什麼？有人回答在挖寶，這些都是寶。

2021-12-09 08:00