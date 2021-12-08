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蔡總統致函德國新總理 盼台德關係更友好

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
身兼黨主席的蔡英文總統下午在中常會前，發出動員令，號召全黨在最後關鍵時刻，推動公投四個不同意訴求。記者林俊良／攝影
身兼黨主席的蔡英文總統下午在中常會前，發出動員令，號召全黨在最後關鍵時刻，推動公投四個不同意訴求。記者林俊良／攝影

外交部今天表示，德國「紅綠燈聯盟」（社民黨、綠黨、自民黨）已於12月7日完成聯合執政協議的簽署，德國國會並於8日正式選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）擔任聯邦總理。這是德國聯邦史上首度三黨聯合執政，外交部對蕭茲及德國新政府表達誠摯祝賀。

外交部表示，德國於今年9月26日完成國會選舉，我國駐德國代表處立即致函相關議員表達祝賀。舒爾茲順利獲選聯邦總理並籌組德國新政府，外交部也訓令駐德國代表處，第一時間將蔡英文總統的賀函轉致給德國新總理，期許台德關係更加友好密切。

外交部表示，台灣與德國共享自由、民主、人權、法治等核心價值，近年來雙邊實質關係穩定發展，近5年來簽定12項合作備忘錄，在科技合作、能源轉型、互換駕照、金融監督、航空服務等領域廣泛合作。

外交部說，德國新政府其聯合執政協議中特別提到，支持民主台灣實質參與國際組織，以及台海現狀的改變僅能透過和平方式並在兩岸同意下進行。德國新政府充分展現對台灣的友善立場，我國衷心期盼在既有的穩固良好基礎上，與德國進一步拓展台德雙邊在各領域的交流合作，共同促進互惠互利的和平繁榮與永續發展。

德國 外交部 社民黨 蔡英文

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