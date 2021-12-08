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開戰！柯文哲發言人嗆盾牌牙醫：含沙射影柯召集網軍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府發言人陳智菡。本報資料照片
北市府發言人陳智菡。本報資料照片

有盾牌牙醫封號的牙醫師史書華在臉書貼出一張2018年受北市府前市長室主任蔡壁如邀請，與柯文哲的聚會通知，並貼出柯文哲發起一人一信嚴查網軍的貼圖，嗆柯文哲「來， 你柯文哲跟我說一人一信查網軍？」市府發言人陳智菡今也在臉書反嗆史，「用一張當年柯文哲邀請交流的照片，影射柯找網軍帶風向，為何可被斷章取義、含沙射影成網軍召集大會？」

陳智菡再問，「難道史醫生， 您自認自己是網軍嗎？你收了柯文哲的錢？辦了多少事？」

陳智菡說，史書華之所以會被稱為盾牌醫生，是因她在新聞台時的一則報導，當年太陽花事件，警方驅離群眾時，當時有位穿白袍的身影，用盡所有力氣和勇氣衝到最前方「求大家不要再往前推擠」，盾牌牙醫史書華就成了英雄般的人物。

陳說，多年後，她進柯市府，史醫師則成網路上的意見領袖，有人告訴她，如今的史醫師只想為特定色彩的政黨背書，如今，史卻用一張當年柯文哲邀請入市府交流的照片，影射柯市長是在找網軍帶風向。

陳智菡說，事實上，當年柯市長找了許多意見領袖對話交流，想從大家對他的期許，找尋更多施政的方向，史醫師po出的圖片也很清楚，召開那次會議的主旨與議題就是如何在國民兩黨的包夾下，讓政壇存在多元聲音，但為何那樣的邀請，可以被斷章取義，含沙射影成網軍召集大會。

陳智菡問，「難道史醫生 ，您自認自己是網軍嗎，所以你收了柯文哲的錢？辦了多少事？7年前熱血正氣凜然的盾牌醫師，因爲一場學運成了意見領袖，應該更堅持正氣與社會責任如今怎麼只會用這種似是而非的虛假訊息，胡亂指控？」

陳智菡問，「如果2014年的史書華，自命是為民意、為學生對抗政府的盾牌，是追求正義與公理的一方，如今你的盾牌是在為誰 抵抗誰？又在為誰護航？」

柯文哲 陳智菡 醫師

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