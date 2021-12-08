學者：半導體擴廠用電需求將成長 三接遷離恐傷經濟

民進黨中常會今天邀請中央大學資訊電機學院院長林法正，以「台電燃氣複循環機組邁向淨零碳排之展望」為題進行專案報告。林法正表示，三接遷離公投若通過，還要重新遷址、重啟、環境調查、可行性評估，至少會延後11年供氣，電力短少將影響經濟發展。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述指出，林法正表示，半導體產業未來將陸續在台建設擴廠，用電需求也會持續成長，台商回流也加大用電需求，應該要持續督促台電推動各項發電投資計畫，引進高效率低污染燃氣基礎，也要在穩定供電的同時兼顧碳排放。

林法正指出，三接遷離公投若通過，還要重新遷址、重啟、環境調查、可行性評估，至少會延後11年供氣。這段時間天然氣將會短少300萬噸，減少6%備用容量，電力會短少137億度，影響經濟發展。

林法正說，三接外推計畫已經兼顧電力穩定供應和能源轉型的底線。面對國際對於減碳、淨零轉型的要求，三接工程和燃氣機組等新建電力工程刻不容緩。

林法正表示，台電公司配合地方生煤減量以及環保減排，以台中火力發電廠為例，108年空汙排放量已經比103年減排51%，成效都有攤在陽光下，顯示拚經濟和顧環保並非二選一，而是有辦法雙贏。

謝佩芬轉述，蔡總統聽取報告後表示，如同黨秘書長林錫耀稍早所講的，應該已讓選民有相當程度的印象，進一步認同現在的政策是在正確的方向上。此報告也讓大家瞭解未來氫能在能源轉型上所扮演的角色，訊息很清楚，就是要開始籌劃未來可能新的能源發展。