快訊

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

不滿父長期虐母 悶死父親8天後分屍...屋內仍留屍臭味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學者：半導體擴廠用電需求將成長 三接遷離恐傷經濟

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
中央大學資訊電機學院院長林法正表示，半導體擴廠用電需求將成長，三接遷離恐傷經濟。本報系資料照
中央大學資訊電機學院院長林法正表示，半導體擴廠用電需求將成長，三接遷離恐傷經濟。本報系資料照

民進黨中常會今天邀請中央大學資訊電機學院院長林法正，以「台電燃氣複循環機組邁向淨零碳排之展望」為題進行專案報告。林法正表示，三接遷離公投若通過，還要重新遷址、重啟、環境調查、可行性評估，至少會延後11年供氣，電力短少將影響經濟發展。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述指出，林法正表示，半導體產業未來將陸續在台建設擴廠，用電需求也會持續成長，台商回流也加大用電需求，應該要持續督促台電推動各項發電投資計畫，引進高效率低污染燃氣基礎，也要在穩定供電的同時兼顧碳排放。

林法正指出，三接遷離公投若通過，還要重新遷址、重啟、環境調查、可行性評估，至少會延後11年供氣。這段時間天然氣將會短少300萬噸，減少6%備用容量，電力會短少137億度，影響經濟發展。

林法正說，三接外推計畫已經兼顧電力穩定供應和能源轉型的底線。面對國際對於減碳、淨零轉型的要求，三接工程和燃氣機組等新建電力工程刻不容緩。

林法正表示，台電公司配合地方生煤減量以及環保減排，以台中火力發電廠為例，108年空汙排放量已經比103年減排51%，成效都有攤在陽光下，顯示拚經濟和顧環保並非二選一，而是有辦法雙贏。

謝佩芬轉述，蔡總統聽取報告後表示，如同黨秘書長林錫耀稍早所講的，應該已讓選民有相當程度的印象，進一步認同現在的政策是在正確的方向上。此報告也讓大家瞭解未來氫能在能源轉型上所扮演的角色，訊息很清楚，就是要開始籌劃未來可能新的能源發展。

公投

延伸閱讀

竹市公投黃金周末！綠邀大咖宣講 藍啟動車隊遊行

3公投陷膠著戰！最新公投意向調查「這案首次同意比例未過半」

林錫耀：民進黨預算大家都看得到 哪有錢可以養網軍

公投通過與否 林為洲：投票率逾50%是關鍵

相關新聞

民主峰會 我將發表國家聲明

美國總統拜登召開「民主峰會」視訊會議，台北時間今晚登場，台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表...

馬英九投書／臺灣已經是「不自由的民主」（illiberal democracy）

美國將於十二月九日舉行首屆全球「民主峰會」（Summits for Democracy）視訊會議，邀請一一○個國家及地區...

網傳「公總IP」修改過韓國瑜維基 王國材：不曉得

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案衍生網軍爭議，昨天PPT上更傳出，有一公總開頭IP，曾在2018年改寫前高雄市長韓國瑜...

【林秉樞風暴／下】高嘉瑜事件衝擊公投？綠營中央、基層感受有「溫差」

四大公投前夕，發生民進黨立委高嘉瑜受暴事件，輿論焦點迅速轉向加害人林秉樞衍生的綠營網軍醜態；「林秉樞風暴」是否對公投產生影響？民進黨高層與基層出現「溫差」，黨中央對外說法相對「樂觀」，認為公投不受影響，但位於民意第一線的綠委們則認為，將有負面效應，尤其可能降低中間與年輕族群的投票意願。

【圖輯】照片看歷史／2000年芝山岩遺址 挖出兩具三千年前台北人

2000年12月9日 考古人員在芝山岩挖出兩具圓山文化時期的完整人骨，當時的台北市政府民政局長林正修、文化局長龍應台一同前往察看，考古學者劉益昌表示，其中一具人骨拔過牙，骨骸旁邊的沙岩有整齊的缺口，頗為特別；研判有可能為平埔族的先人。許多民眾聞訊也到芝山岩，圍在兩具兩三千年前人骨的二號考古探坑旁觀看，有的婦女好奇的問坑內挖什麼？有人回答在挖寶，這些都是寶。

【家暴罪與罰／上】家暴不敢通報黑數多 怪自己、放不下小孩、心軟...陷入暴力輪迴

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴力傷害，她隱忍半個月，直到周刊披露才提告，主要擔心個人隱私外洩而猶豫再三，這凸顯家暴黑數何其多。據統計，僅有一半左右的親密關係暴力受害者曾通報求助，檯面下的黑數推估有近一倍之多，社工界認為，高嘉瑜的隱忍反應正是親密關係暴力下真實世界的縮影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。