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林秉樞案掀開綠營暗黑面 高思博：是共犯還是受害人？

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
高思博在網路直播，針對林秉樞案，質疑綠營是共犯還是受害人？圖／擷取畫面
高思博在網路直播，針對林秉樞案，質疑綠營是共犯還是受害人？圖／擷取畫面

立委高嘉瑜家暴如滾雪球般，案情不斷迸出新火花，關鍵人物林秉樞的相關消息也逐漸釐清，國民黨中常委高思博在網路直播中認為林的人脈、金流、操縱輿論3面向，不僅環環相扣，更已連帶暴露出綠營的暗黑網軍勢力無遠弗屆，正在侵蝕國家法治體系的威信。

高思博說，高嘉瑜案爆發後，起先社會觀感是林秉樞是「渣男」，直覺認為他的情緒控管有問題，或以為高嘉瑜識人不明、誤交損友，但隨著林逐步被起底後，顯示林男非常不簡單。

高思博從人脈面向觀察，認為林母告別式的致贈花籃社會名流士紳可隱約窺見特別之處，其中名錄清單由司法院長領銜，還有1位大法官，因司法界慣例社交作為格外謹慎，但這兩位司法界領袖仍願拋頭露面，所為何來呢？

還有商界聞人詹宏志因坦承與林男有交情，而辭退總統府國策顧問，至於台積電創辦人張忠謨夫婦社會形象清新穩重，從不捲入爭議或輕易私下會見民眾，林男卻也能有接觸，高思博驚嘆林秉樞人脈功力確實深厚。

在金流方面，5年前林秉樞仍為啃老族，如今帳簿存款2千多萬元，購買百萬元級藝術品、以飯店為家。為何能在短時間內成為千萬富豪，高思博覺得匪夷所思，除林應公開解釋，政府更必須查明，否則對不起稍有異常收入就得報告或接受調查的公務員。

高思博強調，最不可思議的是林秉樞操縱輿論的「本事」，在遭到羈押後，「維基」居然增加代為洗白的資訊，居然把賴清德、柯文哲都列為認識的人物，且修改來源IP位址竟出自公路總局，暴露出政府單位到處都有網軍潛伏，林男顯然高居領袖級；而有人願意主動或被操控帶領網路風向，證明網軍的能耐絕對非同凡響。

他表示，此案延燒至今，綠營人士紛紛跳出來說不認識或不熟，但資料越爆越多，到底綠營是共犯還是受害人，檢調單位一定要查清楚金流與背後整個脈絡，社會大眾也應盯緊，不能草草放過。

高思博 林秉樞 司法院 家暴 網軍

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