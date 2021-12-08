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鄭文燦違反政治獻金法罰8萬 市府：誤解程序 已繳罰鍰

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（見圖）違反政治獻金法遭罰8萬。桃園市新聞處長詹賀舜今天下午表示，因誤解返還程序，當時僅在會計報告書中附上相關單據；經監察院提醒，已以等價金錢返還，8萬元罰鍰也於今年4月繳清。本報資料照
桃園市長鄭文燦（見圖）違反政治獻金法遭罰8萬。桃園市新聞處長詹賀舜今天下午表示，因誤解返還程序，當時僅在會計報告書中附上相關單據；經監察院提醒，已以等價金錢返還，8萬元罰鍰也於今年4月繳清。本報資料照

監察院今天公布最新一期「廉政專刊」，桃園市長鄭文燦於2018年競選時，收受2間累積虧損的營利事業捐贈政治獻金，未依規定辦理返還或繳庫，違反「政治獻金法」，罰鍰8萬元並沒入11萬6400元。桃園市新聞處長詹賀舜今天下午表示，該2筆為場地及瓶裝水，因誤解返還程序，當時僅在會計報告書中附上相關單據；經監察院提醒，已以等價金錢返還，8萬元罰鍰也於今年4月繳清。

詹賀舜表示，2018年鄭文燦市長競選辦公室所收受的政治獻金皆依法申報，並委託會計師事務所逐筆確認，2019年1月31日時，檢附政治獻金資料交監察院備查。

詹賀舜表示，2018年市長選舉期間，鄭文燦競選辦公室分別於6月4日向鴻臣實業借場地，10月16日接受太川國際提供的礦泉水；後經查核，發現2家公司前1年度為虧損的營利事業，當時與會計師事務所討論，誤以為與金錢政治獻金返還程序不同，因此僅在會計報告書中附上相關單據。

詹賀舜說，2018年3月監察院承辦人員致電，告訴競選辦公室除須檢附報價憑證外，還要再附上正式政治獻金返還捐贈者證明書，並立即於3月22日完成等價金錢的返還程序；經監察院提醒，已以等價金錢返還。

政治獻金 監察院 鄭文燦

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