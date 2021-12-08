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林錫耀：民進黨預算大家都看得到 哪有錢可以養網軍

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長林錫耀。本報系資料照
民進黨秘書長林錫耀。本報系資料照

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天主持民進黨中常會，並在會前下達動員令，要全黨催出不同意票。據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中報告，四大公投民調皆在好轉中，而近期綠委高嘉瑜受暴事件，則並未影響蔡總統支持度。此外，高嘉瑜家暴案引發網軍案外案。林錫耀也在會中回應，「我們黨的預算大家都看得到，我們心裡可以很篤定，哪有錢可以養網軍」。

據轉述，林錫耀表示，目前四大公投民調已呈現「黃金交叉」，但並未詳述四公投議題民調數字，僅指出呼籲黨公職在各地舉辦的公投宣講已有成效，目前距離公投還有10天時間，後續活動還包括2大串連與5活動，會全力催票。

據轉述，會中包括新竹市長林智堅、綠委陳亭妃、蔡易餘也針對公投提出意見，認為本次公投為首次與大選脫鉤，應說明宣傳部分的SOP，包括公投日當天鄰里宣傳應該如何規範等，都應該向基層的支持者說明清楚，此外提醒務必避免2018年選舉亂象，讓選舉人大排長龍。

公投 民進黨 民調 林錫耀

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