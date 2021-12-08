違反政治獻金法 鄭文燦遭罰8萬、翁章梁罰6萬

監察院今天公布最新一期廉政專刊。桃園市長鄭文燦2018年競選期間，收受2間累積虧損的營利事業所捐贈的非金錢政治獻金，卻未依規定辦理返還或繳庫，依法開罰8萬元並沒入11萬6400元；嘉義縣長翁章梁則在2018年選舉時，收受未具選舉權人的政治獻金，也沒依規定返還、繳庫，依法開罰6萬元、沒入2萬元。另外，民進黨立委陳明文因配偶債務申報不實，依法開罰6萬元。

監察院第181期廉政專刊指出，鄭文燦在2018年競選桃園市長連任時，收受鴻臣實業有限公司、太川國際開發有限公司捐贈非金錢政治獻金，依法開罰新台幣8萬元罰鍰，並沒入11萬6400元。

根據「廉政專刊」刊資訊登顯示，鴻臣實業與太川國際開發分別於2018年6月4日、同年10月16日捐贈時，都屬於有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，皆違反「政治獻金法」規定，也分別被裁罰4萬6千4百元、1萬1千8百元。

此外，監察院表示，翁章梁2018年競選嘉義縣長，收受未具有選舉權人捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，除違反「政治獻金法」第8條及第15條第1項規定，違法收受之政治獻金予以沒入2萬元，也在6月裁定罰鍰6萬元。

廉政專刊一併公布「監察院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單」。監察院指出，嘉義縣民進黨立委陳明文因在2019年11月1日申報之財產，就應申報的財產項目，未據實申報配偶債務1筆。經查核陳明文申報不實之理由，不足採信，認定為故意申報不實，遭到監察院裁罰6萬元。