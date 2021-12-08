劍指侯友宜？ 蔣根煌中常會呼籲藍首長：別跟柯文哲造勢

新北市長侯友宜對核四公投態度保守，引發國民黨內質疑。據轉述，新北市議會議長、國民黨中常委蔣根煌下午在中常會以視訊會議方式呼籲，國民黨所有首長不要去跟台北市長柯文哲造勢、不要去跟台灣民眾黨靠太近，「這些首長要考慮清楚啊！」似乎暗指昨天柯、侯兩人在公開場合同台。

據了解，蔣根煌日前邀請侯友宜參加國民黨前秘書長李乾龍9日在新莊體育館主辦的大型公投宣講活動，但侯未答應。今天中常會蔣根煌、謝坤宏今天在中常會呼籲大家出席該場公投宣講，並表示場地可容納6、7000人，作為公投大造勢。

最後10天衝刺，中常委范成連也提出明年要連任的議員或是新任議員可以加強這幾天掃街宣講；中常委江碩平在發表意見時，指下午有政論節目質疑，國民黨主席朱立倫和不分區立委沒參加公投宣講場次，可能需要去澄清；中常委、立委李德維則是提出投票當天在投開票所距離30公尺可宣傳，要再研究公投法規定。