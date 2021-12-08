快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳釗燮稱反萊豬公投民粹 江啟臣問蘇貞昌：是政院立場？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
四公投將在十天後、12月18日登場。本報資料照片
四公投將在十天後、12月18日登場。本報資料照片

外交部長吳釗燮今表示，反萊豬公投是把科學議題放在公投，是極端的民粹。國民黨立委江啟臣批評，領人民納稅錢的外交部長，由人民投票產生的蔡政府，竟然反對人民做主，謾罵人民？請問行政院長蘇貞昌，吳的說法是行政院立場？

江啟臣提到，綠委吳秉叡2012年曾在立法院提案發起「反萊牛公投」，以萊劑後引發急性心血管不適、萊劑低毒性不代表無毒、歐盟質疑萊劑安全評估不足、華人飲食習慣不同與政府無法有效管控等理由反對萊劑殘留容許量作管制標準。

江啟臣質疑，依照吳釗燮標準，當年的民進黨、吳秉叡等立委也反智、民粹？還是執政後吳秉叡提的萊劑疑慮就被消失？

江啟臣反批，蔡英文總統2016競選總統辯論會時說，將來每一個談判的過程，都會跟產業、人民、在野黨、國會溝通，現在執政無預警開放萊豬之後，反過頭來罵民眾是反智、民粹，這就是民進黨的溝通？

江啟臣說，敢公然說人民實踐憲法直接民主的權利，用公投來決定國家政策，是反智、是民粹的執政黨，就不要再聲稱自己民主進步；吳釗燮反對人民作主的政務官，還能領人民付的薪水？吳釗燮請向全國人民道歉。

江啟臣 萊劑 吳釗燮

延伸閱讀

吳釗燮談萊豬：拿科學問題來公投是「民粹、反智」

吳釗燮：美關切萊豬公投 不敢相信用公投決定科學的事

江啟臣諷蔡失承諾 吳釗燮回擊反萊豬是反智

吳敦義當年買的聖誕樹 江啟臣沒擺、朱立倫今點燈

相關新聞

林錫耀：民進黨預算大家都看得到 哪有錢可以養網軍

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天主持民進黨中常會，並在會前下達動員令，要全黨催出不同意票。據轉述，民進黨秘書長林錫耀會中報...

北市公車46億補助是遮掩違法亂紀 還是實質鼓勵？

聖誕佳節將屆，台北市議會正在審議預算，大家還記得哪些政策商品呢？大家比較熟悉的應該有原預算28億的第三劑疫苗、估計十億的重陽節禮金、預算五億的熊好券，這幾個政策是因為議會與市府的角力而受到大眾關注。但其實還有另外一大筆46億新台幣的預算，卻是無聲無息地通過審查了。

【重磅快評】蔡式文青硬拗不了插在藻礁上的鐵樁

眼見仍不足為憑？公投戰火竄燒，蔡政府拿出看家本領，鋪天蓋地宣傳，連中油三接棧橋蓋在藻礁上都可改寫成一則活靈活現的文青逸事...

林秉樞案掀開綠營暗黑面 高思博：是共犯還是受害人？

立委高嘉瑜家暴如滾雪球般，案情不斷迸出新火花，關鍵人物林秉樞的相關消息也逐漸釐清，國民黨中常委高思博在網路直播中認為林的...

鄭文燦違反政治獻金法罰8萬 市府：誤解程序 已繳罰鍰

監察院今天公布最新一期「廉政專刊」，桃園市長鄭文燦於2018年競選時，收受2間累積虧損的營利事業捐贈政治獻金，未依規定辦...

海峽論壇10日登場 朱立倫將以視訊方式致詞

「海峽論壇」10日登場，國民黨大陸事務部主任林祖嘉今天說，副主席夏立言將代表參加10日的青年論壇視訊會議，黨主席朱立倫則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。