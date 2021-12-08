吳釗燮稱反萊豬公投民粹 江啟臣問蘇貞昌：是政院立場？

外交部長吳釗燮今表示，反萊豬公投是把科學議題放在公投，是極端的民粹。國民黨立委江啟臣批評，領人民納稅錢的外交部長，由人民投票產生的蔡政府，竟然反對人民做主，謾罵人民？請問行政院長蘇貞昌，吳的說法是行政院立場？

江啟臣提到，綠委吳秉叡2012年曾在立法院提案發起「反萊牛公投」，以萊劑後引發急性心血管不適、萊劑低毒性不代表無毒、歐盟質疑萊劑安全評估不足、華人飲食習慣不同與政府無法有效管控等理由反對萊劑殘留容許量作管制標準。

江啟臣質疑，依照吳釗燮標準，當年的民進黨、吳秉叡等立委也反智、民粹？還是執政後吳秉叡提的萊劑疑慮就被消失？

江啟臣反批，蔡英文總統2016競選總統辯論會時說，將來每一個談判的過程，都會跟產業、人民、在野黨、國會溝通，現在執政無預警開放萊豬之後，反過頭來罵民眾是反智、民粹，這就是民進黨的溝通？

江啟臣說，敢公然說人民實踐憲法直接民主的權利，用公投來決定國家政策，是反智、是民粹的執政黨，就不要再聲稱自己民主進步；吳釗燮反對人民作主的政務官，還能領人民付的薪水？吳釗燮請向全國人民道歉。