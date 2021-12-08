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猶太大屠殺攝影展 陳菊：願和以色列站在一起

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長、人權會主委陳菊。本報系資料照
監察院長、人權會主委陳菊。本報系資料照

人權會與駐台北以色列經濟文化辦事處合辦猶太大屠殺專題攝影展，今天開幕。監察院長、人權會主委陳菊表示，透過展覽讓人們警惕，種族滅絕的歷史絕對不能重蹈覆轍，台灣和以色列有若干相似的歷史過去，活下來的人就是要為當時受難犧牲的人發聲，台灣願和以色列為普世人權的價值一同努力，「當以色列人受到迫害時，我們都是猶太人」。

陳菊表示，自己是台灣戒嚴年代、威權時代的美麗島事件受難者，也和猶太人在二戰時一樣，曾應面臨逮捕、監禁、關押、坐牢，當時也受到國際特赦組織等國際組織，以及天主教會的救援跟幫助。

陳菊說，台灣跟以色列有若干相似的歷史過去，活下來的人就是要替當時受難犧牲的人發聲，讓更多人能夠記取這一段歷史，還有這一段歷史帶給全人類的教訓，永遠不能再犯。

以色列 陳菊 猶太

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