試運轉測試仍未完成 原能會：核四還不是符合安全的電廠

台灣能源短缺，民間力推重啟核四公投盼補足供電缺口，連前總統馬英九都表態支持。原能會副主委劉文忠中午在立法院司委會公聽會表示，核四到2014年都還沒有完成試運轉測試，還不是符合安全的核能電廠，這是非常明確的。

劉文忠表示，因2014年時社會對核四工程品質有疑慮，經濟部才安排安檢，並完成安檢報告，但安檢就好像一個學生成績不太好，經濟部對台電安排的模擬考，最後通過模擬考，但這不代表通過聯考。

劉文忠說，原能會不是能源機構，對核四公投沒有預設立場，尊重公投結果，但核四187份試運轉測試報告中，還有32份沒有通過原能會審查，「2014年封存的核四廠，並不是符合安全的電廠」。

台電董事長楊偉甫也表示，核能安全認定由原能會主管，目前唯一認可的法定測試是試運轉測試，測試人員資格要經過原能會同意，執行測試要一定程序，測試結果要有標準比對，要有審查流程與標準，「安檢不能取得試運轉測試」。

楊偉甫指出，之前核四廠一號機試運轉測試，經原能會自2010年至2017年共7年審查，2017年5月公告並沒有通過。

公聽會上，新黨台北市議員侯漢廷質疑，核四試運轉測試未完成就繼續完成，不該因此否定核四安全性。劉文忠回應，會不會通過測試是以安全標準為準，不是以時間長短，並不是時間長就一定會過。

若重啟核四公投過關，劉文忠表示，核四建照已過期，台電要重啟須重新申請建照申請，那就要先完成地質調查與福島事故後強化改善，有些設備也要更新取得認證，台電估6至7年，原能會專業判斷，以台灣核四狀況可能需要10年時間。

劉文忠批評，公投說明書中說重啟核四公投過關，2年可放燃料棒發電，3年可以完成測試、啟動商業運轉，造成社會認為原能會未審先判，但事實上這是專業客觀判斷。

經濟部曾文生表示，國內電力規劃現在設置最快、空間最少，裝置容量較大的就是天然汽機組，政府現在正努力讓天然氣機組快速運轉，確保供電穩定。曾也提到，台灣電力備用容量率即使三接再外推，都有逾10 %。