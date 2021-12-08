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高舉道德大旗卻放任民眾黨網軍出征 柯文哲：誰說的？

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於高喊抓民進黨網軍卻放任自家網軍出征，民眾黨黨主席柯文哲今僅表示「誰說的」。記者胡瑞玲／攝影
對於高喊抓民進黨網軍卻放任自家網軍出征，民眾黨黨主席柯文哲今僅表示「誰說的」。記者胡瑞玲／攝影

民進黨立委高嘉瑜受暴案，衍生出綠營網軍內鬥的案外案，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲發動一人一信向行政院陳情，要求行政院長蘇貞昌徹查網軍，而且「不要怕查到自己人就縮手」，但當年民眾黨不分區立委提名人吳靜怡及隨行攝影師潘俊霖都自曝被民眾黨網軍攻擊，柯文哲僅說，被抓到的都是民進黨帳號。

柯文哲今出席台灣運輸智能化捷運安全國家隊記者會時，被問到民眾黨被自家社群小編爆有網軍，柯文哲回應，現在被抓到的都是民進黨帳號；對於被指放任民眾黨網軍，自己卻高舉道德大旗抓網軍，是在消費高嘉瑜，柯文哲僅說，誰說的？

對於柯文哲發起一人一信向行政院陳情、徹查網軍一事，跟著柯文哲6年，卻多次指控遭到柯網軍霸凌的前北市府攝影官「金牌霖」潘俊霖6日在臉書發文表示，公平正義不該因人而異，今天接受採訪時重申，人是平等的，當初他在柯文哲身邊工作時，全台民眾都知道他被網軍霸凌，但柯文哲卻不聞不問。

潘俊霖說，今天高嘉瑜受暴衍伸網軍案外案，高嘉瑜不該受到這樣待遇，他也是受害者，但柯文哲如今卻高舉道德大旗要求民進黨抓網軍，「民眾黨就沒有網軍嗎？」

「柯文哲就是暗黑（網軍）部隊始祖」，潘表示，柯粉出征、寸草不生，過去確實都是網路柯粉，但現在就是那些沒有照片、沒有朋友、公開貼文沒人按讚的網軍帳號在出征別人。

潘俊霖批評，公平正義不該因人而異，台灣網軍問題嚴重需要處理，柯文哲身為一個公眾人物、政治人物，他要號召應先處理好自己，才有資格說別人。

曾幫民眾黨操刀Line官方帳號的民眾黨前不分區立委提名人吳靜怡（Grace）今受訪表示，她目前還是民眾黨黨員，各政黨都有進行網路操作，雖然支持柯文哲發起一人一信寄行政院陳情，但仍認為要尊衝網路言論。

「不要選舉時拜託，有問題時就怪網軍」，吳靜怡表示，2014年會有柯文哲潮流，時至今日柯文哲都跟網路脫不了關係，若要跟網路切割，這也很奇怪，認為民主社會裡，網路言論自由是很重要的事情。

對於柯文哲強調自己沒有網軍，吳靜怡說，柯有沒有網軍她不清楚，但柯文哲有沒有叫人用網軍又是另一件事，很多政治人物都跳出來說自己沒有網軍、網軍該死，或許真的沒有，但也不能因為這樣去罵網軍；吳認為，沒有任何一個政治人物在選舉時，沒有使用網軍宣傳。

吳表示，高嘉瑜發生受暴事件後，柯文哲不去關心台灣女性受暴力脅迫問題，不去關心林秉樞從小人格教育的問題，反而撻伐網軍，這是很荒謬的事情，說到底柯文哲有沒有網軍，問柯最清楚，「但他或許不認為那些是網軍啦」。

柯文哲 台灣民眾黨 高嘉瑜

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