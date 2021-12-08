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政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

內政部辦工作坊分享實務經驗 精進通譯服務

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

內政部今舉辦2021年通譯政策工作坊，內政部常務次長邱昌嶽表示，在台外籍人士及新住民來自170餘國，已逾100萬人，通譯服務幫外籍人士更融入在地生活，近年政府也投入許多資源，培訓通譯人員及提升通譯品質。為進一步提供外籍朋友更一致及專業的服務，工作坊今邀請不同領域的人員分享實務經驗，期望多方蒐集各界觀點，精進通譯服務，更明確聚焦未來的施政方向。

內政部表示，民政、警政、移民或消防等機關，實務使用通譯的機會十分普遍，例如，移民服務第一線的通譯菲律賓籍新住民蔡麗清，已經在移民署台北市服務站擔任通譯近2年，她從事通譯工作6年，曾在移民署、勞動部、家暴中心、警察局、法院等單位服務。

蔡麗清說，她也是新住民，能理解生活在外國，語言不通的煎熬，因為曾經受到支持與幫助，現在想要以通譯的角色，把這份感謝回饋給更多需要幫助的人。她近期曾協助一名菲律賓籍配偶進行離婚訴訟，耐心陪伴走過律師諮詢、開庭、訪視和協調會的過程，最後協助爭取到孩子探視權，讓她印象深刻。

內政部指出，今日工作坊邀請行政院、司法院、警政署等政府部門代表，台大、政大、師大等學界人士，及具實務通譯經驗的台大醫院、NGO團體代表及社工約有70餘人參加，區分3場次，研討主題包括法院特約通譯、遠距傳譯可行性探討、台大醫院新南向人員健康服務中心－多國語言線上真人口譯服務介紹等，探討主題除司法、警政、移民通譯領域外，也包括醫療、衛生、勞動、教育等工作的通譯服務。

移民署 台大醫院

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