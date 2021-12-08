藍綠將甲動擋北市重陽金覆議 柯文哲：兩黨何時合作？

台北市政府市政會議昨通過「重陽敬老禮金致送自治條例」覆議案，預計下周送議會，對於市府將覆議，民進黨及國民黨團均表示將甲動不讓覆議成功，台北市長柯文哲今出席台灣運輸智能化捷運安全國家隊記者會時質問，兩個黨一起合作是為了社會公益嗎？

根據北市府覆議內容指出，重陽敬老禮金致送自治條例一旦公布施行，因北市高齡者人數增加，市府每年將增加10億元以上預算支出，大幅增加保釋財政負擔，加上重陽敬老禮金預算投入的預期效益，將採取現金發放，效益難以進行專業評估。

對於藍綠黨團都說下禮拜將甲動，柯文哲今表示，什麼時候國民黨與民進黨合作在一起？這兩個不是一個四個圈，另一個四個叉，這兩個黨什麼時候合作在一起？是為了社會公益嗎？