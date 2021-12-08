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唐鳳代表出席美民主峰會 將發表國家聲明

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
行政院政務委員唐鳳將代表我國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影
行政院政務委員唐鳳將代表我國，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影

美國總統拜登（Joe Biden）將於9日至10日主持「民主峰會」(Summit for Democracy）線上會議，外交部今天表示，行政院政務委員唐鳳將代表我國以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。

外交部表示，民主峰會將邀請全球100多個民主國家的領袖及代表參加，我國將由唐鳳與駐美國代表蕭美琴一同代表政府與會，另國家安全會議、行政院政務委員羅秉成辦公室、行政院性別平等處、外交部、經濟部、法務部、國家人權委員會及台灣民主基金會也將派代表旁聽。

外交部表示，唐鳳將在台北時間12月10日晚間10時30分至11時30分參與「科技與民主」（Technology and Democracy）場次的「對抗數位威權主義及肯定民主價值」（Countering Digital Authoritarianism and Affirming Democratic Values）分組討論，並擔任與談人，屆時唐將與美國國際開發總署（USAID）署長鮑爾（Samantha Power）等領袖同台，討論如何透過科技與數位民主強化政府治理，並分享台灣運用科技對抗疫情、建立信任與透明及對抗國家策動假訊息攻勢的成功經驗。

外交部表示，這次美國主辦「民主峰會」也邀請台灣公民社會團體代表參加，包括台灣民主基金會及台灣人權促進會將分別出席「防範威權主義」及「促進人權」的工作小組，持續討論公民社會團體在捍衛民主價值可扮演的角色。

外交部 美國 行政院

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