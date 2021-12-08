網軍爭議事件前3名出爐「網軍治國」不滿情緒創新高

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文／葛緯詩



民進黨立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞施暴，案情從單純的暴力事件，演變為錯綜複雜的網軍案外案，如今在野黨呼籲檢調追查幕後金主，行政院長蘇貞昌也承諾會嚴查嚴辦，網友關注度從家暴轉移到網軍上，使相關討論度不斷創下新高。針對林秉樞網軍案，台北市長柯文哲發起「一人一信查網軍行動」，稱「反正到現在被抓到的都是民進黨」，但這樣的說法是否有失公允？透過大數據調查，細數過去幾次引發網友熱議，網路高討論度的網軍重大爭議的主角，究竟都是誰？

網酸「網軍治國」不是沒道理 網軍爭議前3名都與民進黨有關

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2018/12/07~2021/12/06），網友近年不滿網軍治國、帶風向的批評聲浪不斷，網路聲量可說是越來越高。其中，聲量最高的三起網軍事件，皆與民進黨政府有關。

網路聲量最高峰是2019年12月3日「卡神」案，共計3萬5813筆。「卡神」楊蕙如當時遭指控，在燕子颱風侵襲日本時，操控網軍護航駐日代表謝長廷，抹黑大阪辦事處，導致外交官蘇啟誠在遺書寫下「受不了網路嚴厲批評」後輕生。今年11月判刑結果出爐，儘管楊蕙如在網路上帶風向事證確鑿，造成外交官蘇啟誠輕生，但法官依侮辱公署罪判最重也不過6個月，還可以易科罰金18萬元，此判刑結果挨不少網友酸「害死外交官，重判6個月」、「18萬真便宜，還不用關」、「網軍真好賺」。

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不僅楊蕙如網軍案，今年中民進黨網路社群中心副主任的老公、親綠網路寫手林瑋豐，也爆出在網路上反串中國網友散布假訊息，自導自演的醜聞，民進黨再次成為網軍爭議事件主角。這次因為林秉樞施暴案，牽扯出網軍案外案，疑似又與民進黨多位立委、議員、黨政高層有所連結，使網友不滿「網軍治國」的情緒急漲，創新網路聲量新高，共計1136筆，意外演變為民進黨的網路口碑危機。

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真實民意、網軍操弄難分辨 藍綠白都曾喊遭網軍攻擊

面對來自暗處的網軍攻擊，不分政黨顏色，幾乎人人都曾在網路上表示自己遭受過網軍霸凌，包括副總統賴清德2019年參加黨內總統初選時，就曾呼籲蔡英文「停止網軍的攻擊」，此話一出，立刻引發熱烈討論，創下4053筆聲量，也成為不少人認定民進黨有養網軍的證據。此外，台北市長柯文哲與妻子陳珮琪，多次指控自己被民進黨網軍「1450」攻擊，但民進黨籍台北市議員簡舒培，日前質詢柯文哲時要求他背誦蔡英文的「四個堅持」，被網友出征大罵，反咬是柯文哲動用網軍攻擊他。可以發現，網路批評來自真實民意，還是惡意網軍操弄難以辨別，才會使網軍爭議遲遲未解，但可以確定的是，隨著網軍爭議連環爆，網友不滿被網軍操弄的情緒日漸高漲，誰最後被證實與林秉樞網軍有所關聯，除了形象將遭到重創，日後網路風向就算站在自己這邊，恐怕也再難讓人信服。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2018年12月7日至2021年12月6日。