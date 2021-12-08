網友討論網軍議題最常講到哪政黨？「這顏色」聲量壓倒性奪冠

image source:FB/羅智強

文/朱涵瑜

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴事件延燒，不僅風暴持續擴大中，甚至還衍生出網軍爭議，對此，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強提出「反政府網軍公投」，期盼在野陣營共同合作推動，並且拋出「機關首長以國家資源、政府預算養網軍關10年」想法，意思是如果政府人員有養網軍，必須關10年，引發網友高度熱議。

擬推養網軍關10年！？ 羅智強提「反政府網軍公投」

國民黨主席朱立倫表示，針對這起網軍事件可以看到民意表達強烈怒吼，希望先從立法院黨團不分朝野強力進行監督，刪除所有政府養網軍的預算，若民進黨不知道悔改，未來還會動用一切力量，包括公投在內，朱立倫也呼籲蔡總統趕快脫下「網軍魔戒」。

網友談論網軍時常提及哪一黨？ 民進黨聲量壓倒性第一名、國民黨居次

網軍議題吵得沸沸揚揚，藍綠白各黨之間也曾互批對方養網軍，而網友們討論到網軍話題時，最常提到哪一個政黨呢，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2019/08/23~2021/12/06）統計調查，第一名是民進黨，網路聲量高達35萬7350筆，顯示網友認為網軍和民進黨的連結度相對較高。而在高嘉瑜、林秉樞事件當中，意外衍生出的網軍爭議，身為高嘉瑜好友的民進黨立委何志偉，語出驚人表示「PTT應該要關掉」，引發鄉民炸鍋，因此，何志偉更被翻出他曾經自曝當過網軍，擁有3個帳號。

第二名為國民黨，13萬多筆，討論度連民進黨的一半都不到。相較於民進黨，國民黨在網路、網軍操作這一塊，不少網友都認為較弱，就連2020年總統大選敗仗，國民黨黨內報告檢討敗選原因，其中一項就明白點出對手網軍帶風向、操盤等等，換句話說，等同證實國民黨在這一塊確實不如民進黨，甚至還有網友在Dcard上發問「國民黨有網軍嗎？」顯示網路、網軍恐怕是國民黨弱項。第三名為民眾黨，只有1萬7123筆。



image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

網軍創意相關詞大爆發！ 「1450、認吱作戰、中央圖房」上榜

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/12/08~2021/12/06）進一步分析，網軍現象出現之後，陸續爆出不少爭議事件，連帶衍生不少新的形容和流行詞，其中「1450」更是成為民進黨和泛綠陣營的網軍代名詞，「1450」光是近一年的網路討論度就超過123萬筆；第二名為「認吱作戰」，PTT上有網友解釋該詞的意思是「批評執政黨就是中共同路人」；第三名為網軍治國，接下來則是中央圖房、有政府會做圖。上述的這些網軍流行詞，其中有些說法，是網友們發揮創意，改變政府的口號、標語，例如，過去蘇貞昌的臉書上常出現的口號「有政府會做事」，就被改成「有政府會做圖」等等，配合時事的網軍哏詞，更容易引發討論和話題。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年08月23日至2021年12月06日。



