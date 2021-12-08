談萊豬公投 吳釗燮：把科學議題放公投就是民粹、反智

外交部長吳釗燮今天談反萊豬進口公投時表示，美國豬肉是否符合食品安全是科學議題，若把科學議題放在公投，就是民粹、就是反智，「公投如果過了，對我們的衝擊是全民要承受的，大家要思考要接受嗎？」

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、經濟部、行政院農業委員會、行政院經貿談判辦公室等首長報告「針對反萊豬公投結果政府可能因應作為」，並備質詢。

吳釗燮今天會前受訪時表示，關於公投要有清楚的闡述，但是這個公投若過對我方會有衝擊，在邏輯上說不通，因為美國產品在美國及世界各地都沒有狀況，但在台灣卻被說成是有毒的、不能進口，邏輯上根本不通。

吳釗燮說，萊劑是否對人體有不良影響，要講求科學證據，全世界都面臨相同問題，因此關於食品安全，就由CODEX做統一處理，現在也已訂出標準，台灣應該照標準走，若要進入國際社會、要爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、要爭取跟其他國家的FTA（自由貿易協定），就非得跟著國際標準走不可，若說要加入又不跟著國際標準，這是走不通的一條路。

吳釗燮說，因為我們對美國開放了肉品市場，所以TIFA（貿易暨投資架構協定）恢復了，還舉辦了經濟繁榮對話，昨天也展開新架構 TTIC（台美科技貿易暨投資合作架構），這些都是基於台灣願意對美國開放市場所取得的經貿進展，若公投推翻開放措施，我方跟美國的經貿進展是不是會退步、國人是否要承擔，大家要思考，大家也要思考後果是否共同承擔。

吳釗燮在委員會報告完後表示要口頭補充內容，他接著轉換到較為激昂且堅定的口吻，表示若我國對於符合國際標準的豬肉不只要擋在外，甚至要用公投做決定，這會有問題，很多人有美國經驗，「去美國享用美國肉品都沒問題，為什麼來到台灣就變有毒、就會有問題？」這在邏輯上絕對說不過去。

吳釗燮說，肉品是否符合食品安全是科學議題，若把科學議題放在公投，就是民粹、就是反智，國際上有共同接受標準，也就是國際食品法典委員會的標準，若我們不接受，這和爭取進入國際社會、參與國際組織是背道而馳的，另外我國當初加入WTO（世界貿易組織）時說要接受國際標準，現在卻背信，未來要怎麼讓國際社會相信我們？