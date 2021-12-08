【專家之眼】只怪奧地利政治金童不在台灣從政

日前驚傳奧地利前總理庫爾茨（Sebastian Kurz）宣布退出政壇的消息，背後的原因就是利用國家資源資助新聞媒體。如果用這個標準放在台灣的話，現在的執政黨政治人物大概全都消失殆盡。

庫爾茨在2017年就擔任奧地利總理，當時才31歲，是全球年輕的領導人，可以說是全球最耀眼的政治明星，提出「減稅、結束社會制度遭濫用及停止非法移民」主張，深獲民眾歡迎，期待他能打破過去奧地利政治陳腐。

後來卻涉嫌使用公費收買媒體民調報導，要求媒體報導有利的民調，10月被迫宣布辭職下台。但仍保留人民黨黨魁與國會黨團領袖的身份，在奧地利仍有極大的影響力。然而卻在12月初，宣布辭去奧地利人民黨主席，並退出政壇。

西方國家稱台灣是民主國家的典範，惟內閣官員不願意答詢立委提問，還可以直接與質詢的民代對罵；讓不同聲音的電視台關台，並讓支持自己的財團接掌原頻道；政府編列巨額的預算，在媒體上大規模行銷，甚至以以國家經費財政擔任網軍。

根據111年度中央政府編列媒體宣傳經費統計表顯示，各部會預算合計11億1529.8萬，其中以農委會1億4971.5萬居冠。該部會最著名的案例就是，「108年度加強農業訊息因應對策計畫」，農委會編列1450萬元預算的該委外計畫招募四名圖文小編，遭質疑是在招募網軍，從此「1450」幾乎已與民進黨網軍畫上等號。該事件被抓包後，經追查才發現這套遊戲已行之有年。每年都用不同的名目編列，讓民眾無所查起。

近日爆發的林秉樞事件，無意間讓大家發現，與執政黨關係密切的人士，竟然可以利用網軍，輕易在網路世界傳播不實的謠言，帶動輿論方向，抹黑特定人。不僅打擊反對黨，就連民進黨不同派系的政治人物，都成為攻擊的對象。

一個沒沒無聞的網軍離譜行徑，竟然讓總統府、國安會、公路總局、國發會、調查局、國安局等那麼多政府單位被迫公開回應。暴力事件發生後，還有國策顧問等級的企業大老，為他出面傳訊給準備爆料的媒體好友「不要刊出名字」。若不是鏡週刊不接受關說，我們可能永遠不知道這件新聞，更不會知悉這位網軍如何操縱媒體。

正在如火如荼展開的公投，除了看得到政府各單位或是國營事業鋪天蓋地的進行媒體廣告，舉辦政府公投說明會，還看得到在高級飯店舉辦相關活動，多數活動的經費，不知道有多少是利用公務預算？

庫爾茨被指控的行為，在台灣只是政治人物的日常，根本稱不上是弊案。若他看到台灣政黨如何用國家經費影響媒體，利用網軍操控輿論，他應該會很怨嘆：為何不是在台灣從政！？