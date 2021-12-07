綠網軍風暴 顏若芳點名這三人才是三巨頭

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，民進黨北市中山大同選區議員擬參選人顏若芳今天在臉書點名台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫、台北市議員羅智強是網軍三巨頭，最會裝無辜。顏若芳說，「養網軍這件事根本就是烙印在柯文哲、朱立倫和羅智強心底的名字」。

顏若芳提到，曾自封全台灣最聰明的台北市市長柯文哲，最近寫了一封信給行政院院長蘇貞昌，說要政府徹查網軍。不曉得市長在說別人之前，要不要看看自己？政府從未養網軍也不可能養網軍，難道最聰明的人不知道政府機構的預算執行，都是攤在立法院朝野各黨面前，受公開透明的檢視的嗎？

顏若芳也提到說，說來好笑，養網軍這件事根本就是烙印在柯文哲、朱立倫和羅智強心底的名字。

顏說，帶大家回顧一下，柯文哲被爆料與網軍開會、讓網軍直接不演了，一起參與決策，甚至讓自己的網軍頭子擔任悠遊卡總座。甚至當年台灣民眾黨不分區立委提名人吳靜怡也在臉書寫過，「柯文哲，你捶我什麼桌子？」一文意外地掀開柯網軍的幕後。

顏若芳說，最令人鼻酸的還有跟著柯文哲六年、勞心勞力的隨行攝影師潘俊霖，更發文證實當初民眾黨網軍攻擊他、抹黑他的暗黑事實。試問：「柯文哲是不是先解決自家的問題才是解決之道呢？」

顏若芳也提到羅智強與朱立倫，顏說，國民黨這兩位的帳號更是「國際化」的精彩。朱立倫在國民黨主席初選時，出現大量越南帳號，以相同中文內容寫下感謝朱立倫講出心聲；羅智強的臉書粉專按讚數有近半是外國網友。不曉得兩位是什麼時候開始環遊世界，聲名大噪到外國去了？

顏若芳說，「養網軍」這件事就跟政府預算一樣攤在陽光下。要說別人之前，請先自身開始檢視。從自身開始做起才是有邏輯的SOP。