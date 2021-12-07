快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主峰會我受邀 許信良：台灣能促使中國大陸民主

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
政治評論家范疇（左起）、亞太和平研究基金會董事長許信良、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏一同出席「大赦倡議運動」記者會。記者曾原信／攝影
政治評論家范疇（左起）、亞太和平研究基金會董事長許信良、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏一同出席「大赦倡議運動」記者會。記者曾原信／攝影

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，美國將主導舉辦民主峰會，欲聯合全世界民主國家，對抗中國大陸崛起擴張，這是世界的戰略，民主峰會不僅肯定台灣民主成就，對世界歷史意義更是要瓦解中國共產黨的統治。許說，不管共產黨怎麼強，台灣的民主一定會改變中國大陸的命運，一定會讓中國大陸民主。

許信良今天出席「大赦倡議運動」記者會時表示，民主峰會台灣受邀，中共政權被排除在外，這不只是對台灣民主的肯定，也是世界的歷史大事，台灣的民主，打破華人沒能力實行民主的歷史迷信。

許信良指出，全世界都沒辦法讓中國民主，只有台灣能讓中國民主，只有台灣的民主，對中國大陸人民有吸引力、可以讓中國霸路大陸改變。許信良說，1990年代以後，經濟影響中國大陸，但21世紀以後，會影響中國大陸的是台灣的民主；全世界再強大的力量，都不可能改變中國大陸，中國大陸必須自己改變，至於誰能讓中國走向民主，就是台灣，因此讓台灣民主更好，是現在執政這一代必須有的認識與責任。

關於民進黨前主席施明德所稱，民進黨創黨主席江鵬堅生前曾「告白」是調查局訓練班出身。許信良表示，施明德的懷疑是有根據的，若質疑施明德等於質疑其人格，自己不會去懷疑；倒是民進黨政府不應該對施明德的質疑沉默，政府有責任公開解釋，如果有資料就公布，如果手上沒有資料，那也沒關係，就直接說清楚，總要公開釋疑。

民進黨前主席許信良（左二）。記者蔡晉宇／攝影
民進黨前主席許信良（左二）。記者蔡晉宇／攝影

許信良 民進黨

延伸閱讀

影／提大赦倡議運動 許信良：台灣民主會改變中國

「把私下告解公開就是不道德」 謝長廷告施明德

「特務案」謝長廷終提告 施明德：攤開證據法院見

施明德再開砲！嗆謝長廷：臥底者成了民進黨總統候選人

相關新聞

綠網軍風暴 顏若芳點名這三人才是三巨頭

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，民進黨北市中山大同選區議員擬參選人顏若芳今天在臉書點名台北市長柯文哲、國...

死囚回憶錄出版 施明德：憶悲慘過去常淚流滿臉

前民進黨主席施明德新書「死囚：施明德回憶錄Ⅰ1962～1964」今天問世。施明德說，別人撰寫回憶錄，也許是美好的重溫，但...

民主峰會我受邀 許信良：台灣能促使中國大陸民主

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，美國將主導舉辦民主峰會，欲聯合全世界民主國家，對抗中國大陸崛起擴張...

影／柯文哲籲查網軍 王世堅酸：柯即「網軍之父」先自銬自首

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍。民進黨台北市議員王世堅今...

徐旭東反台獨向大陸輸誠？ 馬英九：憲法也不允許台獨

遠東集團在大陸投資，被以環保、勞工名義重罰，國台辦宣稱絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢後，集團董事長徐旭東即投書媒體表...

【重磅快評】比起綠委 葉毓蘭還算溫良恭儉讓！

國民黨立委葉毓蘭昨天邀法務部長、檢察長等人至司法及法制委員會專題報告「選舉、公投政治偵辦爭議」等相關議題遭質疑違憲，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。