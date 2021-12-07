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民主峰會我受邀 許信良：台灣能促使中國大陸民主
民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，美國將主導舉辦民主峰會，欲聯合全世界民主國家，對抗中國大陸崛起擴張，這是世界的戰略，民主峰會不僅肯定台灣民主成就，對世界歷史意義更是要瓦解中國共產黨的統治。許說，不管共產黨怎麼強，台灣的民主一定會改變中國大陸的命運，一定會讓中國大陸民主。
許信良今天出席「大赦倡議運動」記者會時表示，民主峰會台灣受邀，中共政權被排除在外，這不只是對台灣民主的肯定，也是世界的歷史大事，台灣的民主，打破華人沒能力實行民主的歷史迷信。
許信良指出，全世界都沒辦法讓中國民主，只有台灣能讓中國民主，只有台灣的民主，對中國大陸人民有吸引力、可以讓中國霸路大陸改變。許信良說，1990年代以後，經濟影響中國大陸，但21世紀以後，會影響中國大陸的是台灣的民主；全世界再強大的力量，都不可能改變中國大陸，中國大陸必須自己改變，至於誰能讓中國走向民主，就是台灣，因此讓台灣民主更好，是現在執政這一代必須有的認識與責任。
關於民進黨前主席施明德所稱，民進黨創黨主席江鵬堅生前曾「告白」是調查局訓練班出身。許信良表示，施明德的懷疑是有根據的，若質疑施明德等於質疑其人格，自己不會去懷疑；倒是民進黨政府不應該對施明德的質疑沉默，政府有責任公開解釋，如果有資料就公布，如果手上沒有資料，那也沒關係，就直接說清楚，總要公開釋疑。
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