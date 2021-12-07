快訊

獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／柯文哲籲查網軍 王世堅酸：柯即「網軍之父」先自銬自首

聯合報 / 記者任忠泰 毛昱棋 賴韻如／台北即時報導
台北市長柯文哲籲政院查網軍，民進黨台北市議員王世堅表示，「柯文哲做賊的喊抓賊，真要抓網軍的話，柯文哲把你自己銬起來，去向檢察官自首，你就是網軍之父」。記者任忠泰 毛昱棋／攝影
台北市長柯文哲籲政院查網軍，民進黨台北市議員王世堅表示，「柯文哲做賊的喊抓賊，真要抓網軍的話，柯文哲把你自己銬起來，去向檢察官自首，你就是網軍之父」。記者任忠泰 毛昱棋／攝影

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍。民進黨台北市議員王世堅今(7)日受訪表示，「柯文哲是網軍最大的受益者，不必一人一信，柯文哲做賊的喊抓賊，真要抓網軍的話，柯文哲把你自己銬起來，去向檢察官自首，你就是網軍之父」。

王世堅指控，柯多次言論洩底，講過的話自己都忘記，假借市政宣傳之名豢養網軍，舉悠遊卡公司總經理邱昱凱為例，柯文哲常自豪說，他有網軍，但是義勇軍不用錢；不用錢的最貴。柯文哲表面沒給邱昱凱網軍頭目的薪資，但賞他悠遊卡公司總經理一職，這不就是不用錢的最貴嗎？悠遊卡公司的經營，要有財經及金融背景，學經歷不打緊，也要有這方面經營能力的人，結果柯為了豢養網軍頭目，賞他悠遊卡公司總經理的職位。

王世堅說，柯任命邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理的時候，曾放話說半年內要殲滅敵軍，結果現在悠遊卡使用人數124萬人，一卡通406萬人，相差4倍之多。上個月的營業額，悠遊卡1億出頭，一卡通19億，差距近20倍。悠遊卡匯兌金額860多萬，一卡通35億，兩者天差地遠，連人家的車尾燈也看不到，就因為柯重用網軍頭子，更糟糕的是，柯公器私用，把重要的公職位置賞給自家網軍，這更可惡。

柯文哲 王世堅 網軍

延伸閱讀

柯文哲點頭了！動物之家原址重建 不挖地下室

傳林秉樞曾喬疫苗？柯文哲：很多奇怪事 權力者要節制

促嚴查網軍！柯文哲嗆：查金流就知怎查 是他們查不下去

藍綠白合體被提2024大位 柯文哲詭笑、侯友宜稱虛構

相關新聞

綠網軍風暴 顏若芳點名這三人才是三巨頭

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，民進黨北市中山大同選區議員擬參選人顏若芳今天在臉書點名台北市長柯文哲、國...

死囚回憶錄出版 施明德：憶悲慘過去常淚流滿臉

前民進黨主席施明德新書「死囚：施明德回憶錄Ⅰ1962～1964」今天問世。施明德說，別人撰寫回憶錄，也許是美好的重溫，但...

民主峰會我受邀 許信良：台灣能促使中國大陸民主

民進黨前主席、亞太和平研究基金會董事長許信良今天表示，美國將主導舉辦民主峰會，欲聯合全世界民主國家，對抗中國大陸崛起擴張...

影／柯文哲籲查網軍 王世堅酸：柯即「網軍之父」先自銬自首

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍。民進黨台北市議員王世堅今...

徐旭東反台獨向大陸輸誠？ 馬英九：憲法也不允許台獨

遠東集團在大陸投資，被以環保、勞工名義重罰，國台辦宣稱絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢後，集團董事長徐旭東即投書媒體表...

【重磅快評】比起綠委 葉毓蘭還算溫良恭儉讓！

國民黨立委葉毓蘭昨天邀法務部長、檢察長等人至司法及法制委員會專題報告「選舉、公投政治偵辦爭議」等相關議題遭質疑違憲，行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。