影／柯文哲籲查網軍 王世堅酸：柯即「網軍之父」先自銬自首

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍。民進黨台北市議員王世堅今(7)日受訪表示，「柯文哲是網軍最大的受益者，不必一人一信，柯文哲做賊的喊抓賊，真要抓網軍的話，柯文哲把你自己銬起來，去向檢察官自首，你就是網軍之父」。

王世堅指控，柯多次言論洩底，講過的話自己都忘記，假借市政宣傳之名豢養網軍，舉悠遊卡公司總經理邱昱凱為例，柯文哲常自豪說，他有網軍，但是義勇軍不用錢；不用錢的最貴。柯文哲表面沒給邱昱凱網軍頭目的薪資，但賞他悠遊卡公司總經理一職，這不就是不用錢的最貴嗎？悠遊卡公司的經營，要有財經及金融背景，學經歷不打緊，也要有這方面經營能力的人，結果柯為了豢養網軍頭目，賞他悠遊卡公司總經理的職位。

王世堅說，柯任命邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理的時候，曾放話說半年內要殲滅敵軍，結果現在悠遊卡使用人數124萬人，一卡通406萬人，相差4倍之多。上個月的營業額，悠遊卡1億出頭，一卡通19億，差距近20倍。悠遊卡匯兌金額860多萬，一卡通35億，兩者天差地遠，連人家的車尾燈也看不到，就因為柯重用網軍頭子，更糟糕的是，柯公器私用，把重要的公職位置賞給自家網軍，這更可惡。