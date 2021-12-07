【重磅快評】比起綠委 葉毓蘭還算溫良恭儉讓！

國民黨立委葉毓蘭昨天邀法務部長、檢察長等人至司法及法制委員會專題報告「選舉、公投政治偵辦爭議」等相關議題遭質疑違憲，行政院發言人羅秉成指此舉值得商榷，民進黨立法院黨團總召柯建銘更敬告國民黨，司法委員會專案報告絕對是違憲的行為，不要再來亂；葉毓蘭的作法確有討論餘地，但民進黨昔日要求特偵組檢察官到立院備詢，並「公審」檢察總長黃世銘，柯還嗆黃你死了，柯又何來資格「敬告」國民黨？

立法院司法委員會昨天由國民黨籍召委葉毓蘭針對補選、公投政治偵辦，邀請檢察機關報告，但被民進黨團總召柯建銘質疑，她是為了顏寬恒施壓，公然違憲。民進黨立委則痛批國民黨私設「刑堂」提出散會動議，葉毓蘭以「肚子痛」為由突然宣布休息不處理，立院司委會吵成一團。

律師出身的行政院政委兼發言人羅秉成上午上電台受訪，指本案從邀請對象來看，可說是「司馬昭之心」，任何一個政黨都不該這麼做。柯建銘則在臉書批國民黨，指國民黨在立法院的行為實際上已完全失控、亂無章法、為亂而亂、悖離民意，不惜走向自我毀滅之路的奇異行為。

柯建銘指出，本案一看就是為中二選區最近檢調查賄，公然為調查中個案在立法院施壓，要負責查賄的調查局長、檢察總長、台高檢檢察長、台中檢署檢察長及無關的中選會主委來委員會報告，藉勢藉端介入查賄個案，那麼以後立委就可公然指揮介入調查中的司法個案？這已徹底違反「司法院釋字461解釋」及「司法院釋字585解釋」。

柯建銘說得義正詞嚴，而他所提的兩個釋憲案，他分別擔任共同聲請人及領銜聲請人，重點在於依法獨立行使職權，如法官、考試委員、監察委員，及不受外部干涉之檢察官、公平會委員，不用來立院備詢，但是他早已違憲在先，如今反過來指摘葉毓蘭違憲，令人感覺格外諷刺。

八年前特組偵辦王柯關說案，民進黨立委為了護航，司委會通過決議要求特偵組全面停止偵辦中的所有案件，紮紮實侵犯司法權，後來並要求檢察總長黃世銘率承辦檢察官到立院就「國會監聽案」提出專案報告，幸好在檢察官協會聲援下，特偵組檢察官並未出席，當時還遭民進黨立委吳宜臻痛批是「無法無天」，柯建銘在會中威脅檢察總長「你死了」，成了經典之作。

葉毓蘭雖邀法務部長、檢察長等人至司法及法制委員會專題報告，但並未指名檢察官，她臨會技術性離席，縱使會開不成，提醒檢方查辦賄案要保持中立的用意已經充分表達；今昔對照，民進黨不僅要求檢察首長來報告，連承辦檢察官也要求到場備詢，葉毓蘭臨會還以肚子痛為由離席，說真的，國民黨立委還算是溫良恭儉讓呢。