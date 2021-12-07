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參選桃園市長？民眾黨謝立功：市民若認同我當仁不讓

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民眾黨桃園區服務處一樓是咖啡廳，二樓是服務處辦公室，台灣民眾黨秘書長謝立功（左）表示，此舉可以達成「自給自足」的目標，還能和更多市民接觸。記者朱冠諭／攝影
民眾黨桃園區服務處一樓是咖啡廳，二樓是服務處辦公室，台灣民眾黨秘書長謝立功（左）表示，此舉可以達成「自給自足」的目標，還能和更多市民接觸。記者朱冠諭／攝影

各政黨布局2022，台灣民眾黨秘書長謝立功今天受訪表示，桃園市長選戰民眾黨不會缺席，黨推出的候選人一定最符合市民的需要。至於自己是否會參選桃園市長？他說重點是市民認不認同，「如果桃園市民認同我，我當仁不讓」，也不排除會有更適合的人選。

民眾黨備戰明年地方選戰，近來力推「屯田計畫」。謝立功說，民眾黨畢竟資源不如國民黨或民進黨，很多參選人是希望改變政治生態的素人，但經費相對比較有限，所以平時就要囤糧，累積一些選舉經費，像民眾黨桃園區服務處一樓是咖啡廳，二樓是服務處辦公室，不僅可以達成「自給自足」的目標，還能和更多市民接觸，了解市民需求。

謝立功表示，這幾年他們發現很多市民的不滿，尤其桃園是一個新興發展的城市，債務卻非常高，這樣債留子孫的作法是不正確的，不能夠靠亂花錢來騙取市民信任，大家想看到的是一個市長能夠為市民做什麼？也因此民眾黨不會缺席明年的市長選戰。

謝立功也說，桃園作為國家門戶，需要有更好的建設，但他卻聽說航空城等建設背後有些黑幕，雖然現在並不明朗，但他很希望所有在位者把錢用對地方，民眾黨也會強力監督，希望減少一些人為弊端。

而上週末民眾黨立委蔡壁如出席國民黨主辦的公投說明會，引起「藍白合」討論，未來市長選舉是否也可能藍白合？謝立功說，如果議題對全民有利，民眾黨都願意合作，第三勢力如果可以整合，更能夠發揮監督政府的功效，「合作不是為了個別政黨的利益，是全民的利益。」

談到議員選舉，謝立功也表示歡迎各界推薦人才，至於桃園何時公布選舉名單？他說黨內每個月都會開決策委員會，如果地方黨部已經協調完畢，或人選到位就可以提，目前有的縣市是一次提，有些縣市則是分批提，他們保持彈性，不見得一次就把所有桃園的參選人都提滿。

談到議員選舉，台灣民眾黨秘書長謝立功（中）表示歡迎各界推薦人才。記者朱冠諭／攝影
談到議員選舉，台灣民眾黨秘書長謝立功（中）表示歡迎各界推薦人才。記者朱冠諭／攝影
是否參選桃園市長？台灣民眾黨秘書長謝立功（中）今天表示，「如果桃園市民認同我，我當仁不讓」，也不排除會有更適合的人選。記者朱冠諭／攝影
是否參選桃園市長？台灣民眾黨秘書長謝立功（中）今天表示，「如果桃園市民認同我，我當仁不讓」，也不排除會有更適合的人選。記者朱冠諭／攝影

台灣民眾黨 桃園 謝立功

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