參選桃園市長？民眾黨謝立功：市民若認同我當仁不讓

各政黨布局2022，台灣民眾黨秘書長謝立功今天受訪表示，桃園市長選戰民眾黨不會缺席，黨推出的候選人一定最符合市民的需要。至於自己是否會參選桃園市長？他說重點是市民認不認同，「如果桃園市民認同我，我當仁不讓」，也不排除會有更適合的人選。

民眾黨備戰明年地方選戰，近來力推「屯田計畫」。謝立功說，民眾黨畢竟資源不如國民黨或民進黨，很多參選人是希望改變政治生態的素人，但經費相對比較有限，所以平時就要囤糧，累積一些選舉經費，像民眾黨桃園區服務處一樓是咖啡廳，二樓是服務處辦公室，不僅可以達成「自給自足」的目標，還能和更多市民接觸，了解市民需求。

謝立功表示，這幾年他們發現很多市民的不滿，尤其桃園是一個新興發展的城市，債務卻非常高，這樣債留子孫的作法是不正確的，不能夠靠亂花錢來騙取市民信任，大家想看到的是一個市長能夠為市民做什麼？也因此民眾黨不會缺席明年的市長選戰。

謝立功也說，桃園作為國家門戶，需要有更好的建設，但他卻聽說航空城等建設背後有些黑幕，雖然現在並不明朗，但他很希望所有在位者把錢用對地方，民眾黨也會強力監督，希望減少一些人為弊端。

而上週末民眾黨立委蔡壁如出席國民黨主辦的公投說明會，引起「藍白合」討論，未來市長選舉是否也可能藍白合？謝立功說，如果議題對全民有利，民眾黨都願意合作，第三勢力如果可以整合，更能夠發揮監督政府的功效，「合作不是為了個別政黨的利益，是全民的利益。」