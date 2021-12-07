親密暴力高達46%未求助 時代力量：機關消極何時改？

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴事件震驚社會，時代力量立法院黨團今舉行記者會指出，我國婦女約每5人有1人一生中曾遭受親密伴侶暴力，據衛福部統計，推估台灣有12萬人需家暴防治資源介入，但官方去年的通報個案數僅6.7萬件，恐高達46%受暴者未求助，「黑數規模之大，機關消極何時改？」

王婉諭指出，根據今年衛福部公布的「台灣婦女遭受親密關係暴力統計調查計畫」，過去一年我國18至74歲曾有或現有伴侶的婦女，約有72.2萬人曾遭親密關係暴力，每5人就有1人、也就是近158萬名婦女，一生中曾受親密伴侶暴力。而在過去一年中「第一次」遭親密關係伴侶暴力行為的婦女，更達21.8萬人。

王婉諭進一步提到，透過家暴盛行率調查等數據保守推估，台灣至少應有12萬人遭嚴重親密關係暴力後，需要家暴防治資源介入，但官方去年通報個案數僅6.7萬件，落差極大，黑數規模恐近一倍之多，該報告也顯示台灣婦女遭親密關係暴力後，高達4成未曾求助，只有約12%受害者有求助正式資源如社工、警察，多數人則是求助朋友、同事、親人等非正式資源。

時力黨團副總召陳椒華表示，台灣平均每4至5分鐘就有1件家暴通報事件，家暴通報數也在2015到2020年間 ，激增約32%，其中在2019年，原住民受家暴通報率是 0.97%，外國籍則是2.1%，分別是本國非原住民通報率的2.4倍及5.1倍，同志配偶在家暴防治法的保護上也被差別對待。政府應發展多元友善的暴力防治教育宣導管道，提升相關資源和資訊的可近性，精進第一線工作者覺察力和處遇能力。

時力黨團總召邱顯智建議，內政部警政署雖然已建置M-Police行動警察系統整合，查詢項目包括戶籍、車籍、中輟生、失聯移工到居家檢疫等19項資料，但關於法院已核發保護令之資訊串接及註記，均無法顯示，造成警察無法在現場及時察覺注意，相關部會應盡速研議介接保護令資訊，並推廣「初級預防」，建立辨識暴力行為的能力和協助通報的意願。