劍指蔡英文縱容網軍 國民黨發起網路標註「#ACAMeToo」

高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，引發民進黨網軍治國爭議。國民黨主席朱立倫今在臉書號召曾受過網軍的網路暴力民眾，在Facebook、IG、Twitter等各種網路平台一起標註：「AntiCyberArmyMeToo！」（簡寫：#ACAMeToo！）拒絕網路暴力。

國民黨立委江啟臣也指出，從民進黨完全執政以來，網軍亂象愈加猖狂，上至國家級政治人物，下至平民百姓，都可能是受害者；呼籲蔡英文總統，請別讓今年台灣的關鍵字變成網軍。

朱立倫表示，近期見識到受政治力操控的網軍以顛倒黑白的方式蓄意攻擊，不僅製造許多受害者，更嚴重擾亂社會，台灣的民主正在被傷害，請民眾一起站出來，反對網軍（Cyber Army）傷害台灣的民主與社會安寧。

朱立倫說，在這個關鍵時刻，不分黨派、行業，不管是政治人物、企業界、學界、體育界、藝文界、演藝人員，都必須站出來遏止造成網路暴力文化盛行網軍，這一步如果退了，台灣民主就危險了。

江啟臣表示，過去網軍只是都會傳說，然而民進黨卻硬生生地把都會傳說變成真實的恐怖故事。

江啟臣舉例，從卡神楊蕙如「Idcc」事件，率網軍羞辱公務員，造成優秀外交官不幸往生；副總統賴清德參加民進黨總統初選，竟被自家人打到求饒，公開哀求蔡總統讓網軍停止攻擊。

之後，民進黨網路社群中心副主任楊敏丈夫林瑋豐在網路上自導自演反串認知作戰；這次林秉樞與前綠營民代助理的李柏璋用網軍威脅民進黨政治人物，來自公路總局的IP還幫忙竄改維基百科，試圖將爭議燒向台北市長柯文哲與賴清德。

江啟臣說，這些案例都是公開、無爭議客觀事實，如果檯面上都這麼嚴重、這麼赤裸，且直接、間接跟民進黨相關，蔡總統、蔡主席為國家發展、政黨形象，還不出來制止？

江啟臣表示，當前政治亂象已擾亂社會秩序，蔡總統作為國家領導人有責任和義務，公開宣示反對網軍立場，甚至推動法制解決問題，視而不見、避而不談，只會讓人質疑就是蔡總統縱容這些暗黑網軍在檯面下運作。