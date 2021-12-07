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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

從卡神到台獨機關槍 黃子哲：綠營暗黑網軍已形成3現象

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
國民黨文傳會副主委黃子哲要求立院修法，讓雇用網軍的宣傳廣告法制化、透明化。聯合報系資料照
國民黨文傳會副主委黃子哲要求立院修法，讓雇用網軍的宣傳廣告法制化、透明化。聯合報系資料照

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案扯出綠營網軍案外案，台北市長柯文哲上周在臉書發起號召網友一人一信寄到行政院嚴查網軍，國民黨文傳會副主委、台北士北區議員擬參選人黃子哲今表示，從卡神到台獨機關槍，綠營暗黑網軍已形成「綠、錢、暴」現象，要求立院修法，讓網軍宣傳廣告透明、法制化。

柯文哲上周在臉書發起號召網友一人一信寄到行政院嚴查網軍，昨深夜又在臉書以「致行政院蘇貞昌院長」為文提到，三問行政院長蘇貞昌，是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異。柯今早接受聯訪時表示，他已寫好信了，市府發言人會送到行政院。

針對綠營網軍，黃子哲表示，從「卡神」楊蕙如到林瑋豐、林秉樞、「台獨機關槍」李柏璋，都與民進黨內部派系相關，且涉及龐大金錢與網路暴力攻擊，綠營暗黑網軍已形成「綠、錢、暴」現象。

黃說，為避免網軍肆虐危害國家，盼立法院能夠修法，讓雇用網軍的宣傳廣告法制化、透明化及罰則化，強調並非網路實名制，而是針對至府用公家的錢來謀求私刑的狀況。

黃子哲直指，行政院在明年宣傳方面編列了20億的預算，人民有權利知道這些經費用到哪裡，並需有吹哨者機制加以監督。

行政院 黃子哲

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