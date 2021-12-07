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影／提大赦倡議運動 許信良：台灣民主會改變中國

攝影中心 / 記者曾原信／台北即時報導
政治評論家范疇（左起）、亞太和平研究基金會董事長許信良、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏一同出席「大赦倡議運動」記者會。記者曾原信／攝影
政治評論家范疇（左起）、亞太和平研究基金會董事長許信良、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏一同出席「大赦倡議運動」記者會。記者曾原信／攝影

由中華國家法治改造促進會及城鄉改造環境保護基金會主辦「大赦倡議運動」邀請到政治評論家范疇、亞太和平研究基金會董事長許信良、城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏一同出席，許信良表示，台灣民主一定可以影響中國大陸民主，甚至促成大陸民主化。近期台灣受邀參加民主峰會，此事可見台灣民主受到認可，代表著台灣早已打破傳統華人認為民主不可行的舊觀念，許信良認為，台灣的民主化絕對會影響中國大陸，甚至會促成中國大陸朝民主轉型。

【中央社／台北7日電】

亞太和平研究基金會董事長許信良今天說，民主峰會以美國為主導，聯合全世界民主國家，對抗中國大陸崛起擴張，這是世界的戰略，最後結果是要促成中國大陸改變；而他認為，全世界都沒有辦法讓中國民主，只有台灣能讓中國民主。

許信良今天出席城鄉改造環境保護基金會董事長張俊宏等人主辦的「大赦倡議運動」記者會。

許信良認為，美國要召開民主峰會，台灣受邀、中共政權被排除在外，這不只是對台灣民主的肯定，這是世界的歷史大事。

他說，台灣的民主，打破華人沒能力實行民主的歷史迷信，不管共產黨怎麼強，台灣的民主一定會改變中國的命運、一定會讓中國民主；民主峰會最大意義在此，也就是，民主峰會肯定台灣民主的成就，民主峰會對世界歷史意義就是要瓦解中國共產黨的統治。

許信良認為，全世界都沒辦法讓中國民主，只有台灣能讓中國民主，只有台灣的民主，對中國人民有吸引力、可以讓中國改變；1990年代以後，經濟影響中國，但21世紀以後，會影響中國的是台灣的民主。

許信良並說，中國那麼強大的國家、全力在世界爭霸，若中國不民主，再這樣繼續下去，對人類的可能災難，真的難以想像；但是，全世界再強大的力量，都不可能改變中國，中國必須自己改變，至於，誰能讓中國走向民主，就是台灣，因此，讓台灣民主更好，是現在執政這一代必須有的認識與責任。

對於前民進黨主席施明德表示，創黨主席江鵬堅過世前，曾自曝是調查局訓練班出身；許信良認為，施明德既然公開提出質疑，民進黨政府不應該對施明德的質疑沉默，政府有責任公開解釋，如果有資料就公布，如果手上沒有資料，也應該這樣告訴社會。

另外，張俊宏等人今天倡議大赦運動，他們認為，要打破特務黑層結構，必須用寬容和解，裡外大赦；他們呼籲執政者帶領國家團隊及公務人員，簽署清白聲明書；除了國防、國安的公務文件外，戰後所有違反正義的文件檔案必須公開；全民總統不能擔任任何政黨的黨主席；成立國家反極權的廉政公署。

許信良 成大

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