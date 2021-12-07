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江啟臣喊話蔡總統 公開宣示反對網軍立場
林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，牽扯出網軍爭議。國民黨立委江啟臣今天表示，民進黨完全執政以來，網軍亂象愈加猖狂，上至國家級政治人物、下至平民百姓，都可能是受害者。在過去，網軍只是都會傳說，大家都聽過，但卻都沒見過。民進黨卻硬生生把都會傳說變成真實的恐怖故事，他也對蔡英文總統喊話，別讓今年台灣的關鍵字變成「網軍」。
江啟臣舉例，楊蕙如「Idcc」事件，率網軍羞辱公務員，造成優秀外交官不幸往生，遭判刑6個月。副總統賴清德參加民進黨總統初選，竟被自家人打到求饒，公開哀求蔡總統讓網軍停止攻擊他。民進黨網路社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在網路上自導自演反串認知作戰，遭檢調約談。
江啟臣指出，林秉樞與曾任綠營民代助理的李柏璋，聯合動用網軍威脅恐嚇民進黨政治人物。來自公路總局的IP，竄改維基百科條目，試圖將林秉樞案燒向柯文哲、賴清德。
江啟臣說，這些都是公開、無爭議的客觀事實，他只想請問，如果檯面上都這麼嚴重、這麼赤裸，直接間接跟民進黨相關，蔡總統、蔡主席，為了國家發展、為了政黨形象，還不出來制止嗎？
江啟臣說，作為國家的領導人，針對政治亂象已經擾亂社會秩序，蔡總統有責任和義務，無論是公開宣示反對網軍的立場，或是推動法制來解決問題。視而不見、避而不談，只會讓人質疑是蔡總統，縱容這些暗黑網軍在檯面下運作。
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