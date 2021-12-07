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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

緋聞案頻傳 陳時中指非好事但不渲染 衛福部以公務為重

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
國內今日將有3.4萬劑莫德納過期，境外移入個案創今年新高。中央疫情指揮中心出席由左到右醫療應變組副組長、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
國內今日將有3.4萬劑莫德納過期，境外移入個案創今年新高。中央疫情指揮中心出席由左到右醫療應變組副組長、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

中央疫情指揮中心、衛福部官員誹聞案件頻傳，先是有醫福會王必勝傳出與小三生子，健保署長李伯璋今日又遭週刊王爆料跟小30歲「乾女兒」牽手共進晚餐，對衛福部形象大打折扣。

針對外界關切衛福部緋聞案頻傳，衛福部長、中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，「頻頻登上社會版面，對本部不是一件好事，但也不用過度渲染，本部還是以公務為重。」

健保署署長李伯璋針對報導已回應，兩人間互動正常，沒有特別意涵。雖然媒體報導後，外界各有解讀，但他問心無愧，也會勇敢面對挑戰，繼續推動健保改革，讓台灣醫療環境更好。

面對媒體詢問，是否會跟太太牽手、太太有看到報導？李伯璋表示，當然會跟太太牽手，今天還來不及跟太太確認，但兒子已有看到報導。

衛福部 健保

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