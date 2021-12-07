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王美花：若反萊豬公投過了 台灣真是搬石頭砸自己腳

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長王美花。本報系資料照
經濟部長王美花。本報系資料照

民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」日前邀請經濟部長王美花，針對萊豬、三接等議題與談。王美花表示，生意人最重要的是信用，遵守國際貿易的規則，台灣要加入CPTPP，當11個會員國都開放萊豬進口，若台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

王美花指出，台灣是外貿為導向，在參與國際貿易組織時，大家的規定要一致性，這也是為顧及台美關係、台商回台投資及台灣未來的經濟發展走向，王並說，自己當40年公務員，感觸很深，希望台灣被全世界看到。

王美花表示，台灣和美國長期形成的信任感，讓台美之間經貿是高度互惠、互利，台灣也可以在全球疫情嚴峻下，經濟呈現逆勢成長，出口連續19個月正成長。

王美花指出，台商回流後，用電穩定增加，半導體產業的用電量也是非常多，有鑒於北部用電量需求大增，南電北送可能在未來無法負荷，因此桃園的第三天然氣接收站可以解決北部電量的需求。

針對外界有疑慮的藻礁保護，王美花解釋，潮間帶的藻礁都沒有破壞，現在的外推方案，已經推到距離岸邊1.2公里，也是環團給的意見，讓藻礁生態可以保留、供電可以穩定，更重要的是中南部的「燃煤機組」減少發電，減碳也降低空污。

王美花 藻礁

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