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獨／警察「聖經」大修訂 避免性侵被害人遭二次傷害最有感

遭鄭運鵬影射父親家暴 連勝文：網軍頭講些似畜生講的話

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民黨副主席連勝文。記者巫鴻瑋／攝影
民黨副主席連勝文。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴案，意外引爆民進黨網軍治國爭議。民黨副主席連勝文批綠營網軍如半獸人，卻遭民進黨立委鄭運鵬暗酸父親連戰過去也有家暴傳聞。連勝文上午表示，「不會對網軍頭不實的言論做任何回應」。

但連勝文也說，過去選舉中民進黨用虛偽、造假訊息攻擊他與他家人，網軍頭講這些類似畜生講的話，2000年大選已被證實是虛偽假訊息，網軍頭講法只是更證明民進黨網軍用假訊息、假新聞、假圖片，無所不用其極，所有東西都是假的。

連勝文批評，半獸人是一半畜生、一半人，所有東西都是假的，權力的來源、基礎也是假的，告訴人民包括公投議案都是假的，台灣人民如果無法再接受這些游虛假網軍建立起來的謊言帝國，18日公投就應出來勇敢投票，

連勝文表示，這些人不管過去或現在，都是用抹黑、抹紅、造假的新聞攻擊對手，用人格謀殺的方式剷除所有與他們意見不同的人，包括對他們自己黨內的人都是這樣；呼籲人民踴躍投票教訓民進黨，1218就是不信任投票最好的展現。

民進黨 連勝文 假訊息

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