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郭台銘：兩岸應合作面對氣候變遷、疫情肆虐兩大挑戰

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
郭台銘今日出席兩岸企業家峰會。（圖／郭台銘辦公室提供）
郭台銘今日出席兩岸企業家峰會。（圖／郭台銘辦公室提供）

鴻海集團創辦人郭台銘今（7）日出席2021兩岸企業家紫金山峰會，他演講時提到，氣候變遷、全球疫情肆虐可說是兩大世紀挑戰，兩岸企業在生產供應鏈上具有緊密連結，應攜手推動碳減排標準協議，在經過新冠肺炎疫情之後，兩岸企業更應該攜手合作發展早期預警與即時監測系統，避免類似疫情大流行對經濟、生活帶來巨大損失。

郭台銘指出，2021年對企業家而言都是充滿變局與嚴峻挑戰的一年，疫情全球肆虐，不斷演化的病毒、疫苗的短缺，都造成全球交通運輸業中斷與停滯，尤其，所有進出口產業都出現供應鏈阻斷危機，時至今日尚未見到任何緩解。

除了現階段這些挑戰之外，氣候變遷所帶來的影響，已讓綠色經濟、淨零減排成為舉世矚目的重要議題。

尤其，對企業來說，目前最嚴峻的考驗莫過於碳達峰，除了會被進口國收取關稅之外，未來還必須高價購買碳匯，郭台銘說，「如果兩岸企業家什麼事都不做，企業的競爭力會輸在起跑點上，如果起而行的話，面對氣候變遷新危機，我們有信心能把危機變為轉機，而這個議題對全球企業而言都是新課題。」

發展低碳排清潔能源，如今成為企業重要的生存考驗，與此同時，也不能忽視全球重要供應鏈客戶在面對生產基地選擇時，勢必得將「發電量是否穩定供應」、「高碳排放超標」兩項不確定因素放入考量重點。

郭台銘表示，「高科技業者不論是未來的新興產業、半導體、面板、精密機械等，都被要求必須分散製造地點，這個趨勢已然形成，所以，考量低碳減排的同時，也要顧慮發電量穩定供應，太陽能、風電等再生能源只能算是備用能源或備載能源，對高科技產業來說，是一種不可依賴、不穩定的能源源頭。」

因此，充足及穩定的能源供應，絕對是產業經濟成長動力，「半導體、精密製造、5G、雲端網路、元宇宙、數位經濟，哪一項不是需要大量穩定、充足供應的清潔能源，台灣必須在能源政策上正視這個問題。」郭台銘也表示，兩岸企業在生產供應鏈具有緊密連結，期許兩岸在碳達峰、碳中和議題上攜手努力，共同推動碳減排標準協議。

此外，新冠肺炎大流行至今已經兩年，改變了世界、企業、每一個人的生活型態，雖然第一年亞洲國家採取邊境管制，有效壓制新冠肺炎疫情擴張，但是，第二年在變種病毒持續肆虐、疫苗接踵不平均等情況影響下，也更加考驗企業運籌能力。

兩岸目前往來均要求長時間隔離防疫，疫情深刻影響了兩岸的經貿合作，而在後疫情時代裡，如何在兩岸既有經貿基礎上，逐步、有序、可控的進行防疫合作，將是兩岸共同關注的重要議題。

郭台銘認為，要在經濟活動復甦、疫情控制之間取得平衡，「應用簡單、便宜、高性能，並能在新的大流行威脅出現時，快速並大規模檢測的平台，強化防疫能力。」

他舉例，可以採取分級式、科學式控管，也可以發展簡單、便宜、高性能的檢測平台，讓人民可以自行操作常規居家篩檢，並在潛在大流行威脅出現時，能在幾周內快速開發並大量生產新病毒檢測試劑，提供民眾大規模檢測，以控制病毒傳播、減輕醫療系統過度負擔。

最後，郭台銘建議兩岸企業應攜手合作發展早期預警與即時監測系統，避免類似的疫情流行威脅再度影響經濟與生活，尤其，疫情未來並不會完全消退，將會持續影響世界，「因此，我們除了在經歷這次疫情並尋求解方之外，也應記取教訓，為下一次疫情的來臨作出充分準備。」

疫情 郭台銘

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