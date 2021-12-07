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翁山蘇姬遭判刑 我外交部籲理性對話化解衝突

聯合報 / 記者張加／即時報導
緬甸法院6日以煽動和違反新冠防疫規定等罪名判處翁山蘇姬4年監禁，這是自2月緬甸軍政府奪取政權以來對這位諾貝爾和平獎得主的首次判決。路透
緬甸法院6日以煽動和違反新冠防疫規定等罪名判處翁山蘇姬4年監禁，這是自2月緬甸軍政府奪取政權以來對這位諾貝爾和平獎得主的首次判決。路透

針對緬甸文人政府領袖翁山蘇姬遭判刑，我外交部譴責緬甸軍方迫害民主派人士，並呼籲緬甸軍方勿以武力解決國內政治紛爭，唯有透過和平、理性的對話才能化解衝突，及早恢復緬甸的民主政治。

外交部發言人歐江安今在線上例行新聞說明會表示，緬甸法院於12月6日以煽動群眾對抗政府及未遵守防疫規定兩項罪名，判處緬甸「全國民主聯盟」領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）4年有期徒刑；外交部已注意到相關發展，並對於目前緬甸政局及社會持續動盪表示關切。

歐江安說，緬甸自今年2月由軍方接管政權以來，不斷以致命性武力鎮壓抗議民眾，造成多位平民死傷，緬甸經濟社會發展遭受重創。

歐江安指出，印太區域與東協（ASEAN）各國均積極促成緬甸各方儘速進行和平協商，然而緬甸軍方未曾正面回應；台灣身為國際社會中愛好和平、民主與自由的國家，針對緬甸軍方持續對平民使用暴力，並以司法手段迫害民主派人士，外交部予以嚴正譴責。

歐江安表示，台灣將持續支持國際間籲請恢復緬甸民主、保護人權的相關努力，並期盼各國透過國際組織及對話平台，促請緬甸軍方自制，切勿傷及無辜民眾，以穩定緬甸情勢。

緬甸 外交部 歐江安

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