美國外交抵制北京冬奧 外交部：跨部會討論妥適因應

對於美國宣布外交抵制北京冬奧，外交部發言人歐江安今表示，理解與尊重美方決定，我方後續會討論並妥適因應。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，回應媒體詢問關於美國外交抵制北京冬奧、美國總統拜登將於9日至10日召開線上民主峰會、索羅門群島近期情勢、緬甸文人政府領袖翁山蘇姬遭判刑等議題。

有關台灣參與民主峰會的人選與身分，歐江安指出，這次決定是我國政府經通盤考量，由行政院政委唐鳳與駐美代表蕭美琴代表台灣政府出席，他們是以適當身分參加，也以適當方式讓台灣的民主議題能在全球民主峰會讓各國所看見。

歐江安表示，我方受邀參加民主峰會，是對於台灣多年努力推動民主與人權價值的肯定；至於峰會具體議程安排，美方與我持續密切溝通當中，期待能讓台灣民主成果在會中獲得應有的彰顯，之後外交部會適時向外界說明相關成果。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）於美東時間6日宣布，考量中國大陸政府持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及中方其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制2022年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。

歐江安說，對於美國的決定，我國政府表示理解與尊重，我國政府目前正就相關情勢做進一步了解，後續也會跨部會討論，做出妥適因應。