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白藍綠市長合體被問2024選不選？柯侯鄭這樣回...

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦「白藍綠」三市長合體出席遠見高峰會。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦「白藍綠」三市長合體出席遠見高峰會。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦「白藍綠」三市長合體出席遠見高峰會，由於柯侯鄭三人是2024挑戰大選呼聲高的現任縣市首長，三人也被問到2024是否參選？柯文哲說，就是心存善念盡力而為，剩下給上天決定；侯友宜則說，「職位不重要，要看人家怎看你的定位」；鄭文燦表示，劇本太多，但「謠言的風吹不到冷靜的心」。

柯文哲說，這個題目他已經被問太多變，就是「認真過每一天，快樂過每一天，這樣就好」。柯也說，人是這樣，人的行為受過去經驗影響，人就是盡力去做，「我的人生哲學，心存善念、盡力而為，剩下給上天決定，問這麼多幹什麼？認真去做就好」。

侯友宜則表示，他工作40年，每天努力做事，至於明天怎麼樣，就像柯把他升級為內科醫師，他是警察，警察打仗，槍一把打掉就掛了，內科醫生也沒有錯，就是聽人家心臟，明天能不能吸呼才最重要，這是希望，不僅是我呼吸，是要守住人民的呼吸。

侯友宜說，把人民要的事情做好，才是他的本分，至於未來，沒有人知道未來怎麼樣，是交給每一天踏實工作的人民，對你的看法及想法，要好好做事，才能對得起現在的位置，現在位置不做好，對不起所有當時市民朋友的滿滿支持。

侯說，最重要是「不要太問那個職位，職位不是重要，要看人家怎麼看你的定位，不是看哪個位，是人家說你做得不錯，那比較重要，那就好了」。

鄭文燦表示，他任期剩下一年，任期每一天都很重要，心裡總是覺得無論做得如何、得到多少肯定，總還有沒有做完的部分，覺得一天當三天用，要活在當下，把握當下。

鄭文燦也提到，現在政論節目很多，網路討論也很多，劇本實在太多，「謠言的風吹不到冷靜的心」，他沒有辦法花這麼多時間回答劇本，但現在還有很多想做的事情，他的心還是蠻定的，想太多不是他的風格，這一題，以民進黨陣營來說，正全力準備四大公投，我自己也有今年度明年度計畫，所以不能給一百分答案，但現在會做到一百分。

侯友宜 鄭文燦

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