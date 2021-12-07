蔡總統：南島民族論壇促成交流合作 印太區域永續發展

蔡英文總統今天上午出席「南島民族論壇」，期盼透過論壇平台，讓南島民族的觀點為區域及世界和平帶來貢獻，並促成南島民族成員與印太區域有影響力的國家有意義的交流和合作，讓南島民族生生不息，讓印太區域永續發展。

蔡總統表示，這兩年來全球都面對嚴峻的挑戰，不過南島民族的兄弟姊妹們，依然維持緊密的聯繫。在防疫、在經濟、在社會文化等層面，一起攜手合作。今年的南島民族論壇，排除萬難也要舉行，就是最好的例子。

蔡總統指出，今年論壇的主題聚焦在南島民族的傳統領袖制度，如何和當代的政治互相調和，相信透過互相交流傳統的社會文化，以及政治的智慧，可以為南島民族的未來發展找到新的可能性。

蔡總統說，成立南島民族論壇的意義，就是希望將南島民族的兄弟姊妹們重新連結起來，促進更多的合作，並且讓南島的觀點，可以為區域和世界和平帶來貢獻。這幾年，已經在語言、文化、經濟、生態保育、出版及翻譯、國際人才培訓等層面，逐漸累積了合作成果，而現在除了南島民族論壇的帛琉總部、台北秘書處持續運作，美國在台協會也首次參與會議，希望推動美國聯邦政府以觀察員的身分，正式加入南島民族論壇。