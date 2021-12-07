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馬英九：歷任黨主席經常查史料「除我以外有誰」

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨史館與政治大學合作將黨史檔案寄存政大中正圖書館，今日上午舉行「黨史檔案啟用典禮」。圖／國民黨提供
國民黨史館與政治大學合作將黨史檔案寄存政大中正圖書館，今日上午舉行「黨史檔案啟用典禮」。圖／國民黨提供

國民黨史館與政治大學合作將黨史檔案寄存政大中正圖書館，今日上午舉行「黨史檔案啟用典禮」。前總統馬英九致詞時表示，8年前的2013年5月18日，他在政大參與孫中山紀念圖書館啟用典禮，今天在此參與黨史檔案啟用典禮，深深感動。

馬英九說，他擔任中華民國總統期間，有6年兼任國民黨黨主席，他對黨史非常重視，大家可以去打聽，中華民國歷任黨主席，經常打電話到黨史館查資料，「除了我以外還有誰」。

長期關心國民黨收復台灣歷史的馬英九指出，中華民國開國、1912年元月一日，國父孫中山主持完典禮後，召開中外記者會，傳說當時從台灣去的羅福星，曾經和孫中山談到收復台灣一事，孫中山說，國民黨若不收復台灣，對不起台灣人民，但正史裡面找不到，黨史也都查不到。

馬英九表示，後來他又再問黨史館，國民黨在何時宣布要收復台灣，查出來，故總統蔣介石說，根據國父遺教，本來就有這個意思；有了這個資訊後，有次哈佛歷史系教授來台演講，說台灣以前從來沒有主張過，他立刻提出駁斥，由此證明，史真的是非常重要。

馬英九表示很可惜，面對蔡政府促轉會的追殺，但他相信國民黨將史料移存政大，對國家、社會、文化、教育等都是有意義的事情，因此不要怕別人追殺。這些資料通通都開放，不管是促轉會或其他人，都歡迎來使用，同時也多做點活化工作，讓歷史資料讓更多人使用。

國民黨主朱立倫表示，黨史中有很多是孫中山及當時先烈先賢的檔案，希望將來能廣為大家運用，這是屬於學術界的盛事，也是國際重要里程碑。謝謝過程中大家付出的努力，包括歷任黨主席對黨史的重視，黨史檔案正式啟用後，相信里程碑能繼續擴大，甚至跟世界連結，與美、日、星、馬的相關資料都能連結在一起。

國民黨 孫中山 馬英九

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