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跟進美制裁冬奧？總統府：考量各方局勢 再做適當因應

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。圖／取自總統府直播
總統府發言人張惇涵。圖／取自總統府直播

美國白宮發言人莎琪今天宣布，美方不會派出外交官員或官方代表出席北京冬奧與殘奧，但全力支持參賽的美國選手。總統府發言人張惇涵表示，總統府有注意到美國政府的相關訊息，也正就相關情勢進行進一步的了解，政府各相關部會將考量各方面的局勢發展後，再做出適當因應，但保障選手參賽權利，提供選手協助與照顧，是政府的責任。

莎琪引述美國總統拜登告訴中國國家主席習近平的話指出，為人權挺身而出是美國人的DNA，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場，並持續採取行動促進中國與其他地區人權。

數個月來，不少美國國會議員、人權團體呼籲拜登政府外交抵制北京冬奧。民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西5月時即曾在一場聽證會上呼籲外交抵制北京奧運；共和黨籍聯邦參議員羅姆尼帶頭的跨黨派參議員，10月底也聯手提出一項針對2022財政年度國防授權法案（NDAA）的修正案，強制要求美國政府外交抵制北京冬奧。

美國 北京冬奧 人權

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