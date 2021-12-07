葉毓蘭邀檢察總長到立院報告 羅秉成：司馬昭之心

國民黨籍立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭昨邀法務部長、調查局長及檢察機關首長，就「司法部可書標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」專題報告，被民進黨立院黨團總召柯建銘質疑違憲。行政院政委兼發言人羅秉成上午受訪認為此案從邀請對象來看，可說是「司馬昭之心」，任何一個政黨都不該這麼做。

台中市第二選區立委補選攻防，昨天司法及法制委員會引發爭議後，國民黨團反批，蔡政府為打擊對手，日前約談該選區里長及里民，才是將檢調當作「御用東廠、錦衣衛」。葉毓蘭則認為安排議程是要就制度面整體討論，避免產生雙標，讓第一線人員有所依循，完全不是針對個案。

羅秉成是律師出身，他今天上午接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪。主持人周玉蔻針對葉毓蘭案，問羅秉成「是否違憲？」羅秉成回答，「直得商榷」。他說，大法官釋憲的461號解釋文，官員有備詢的義務，但檢察官、公平交易委員會等獨立行使職權人員，沒有備詢義務。

羅秉成說，這次議程以司法雙標、政治偵辦為題，已經是「先射箭再畫靶」，從邀請對象來看，包含檢察總長、台中地檢署檢察長，「這就呼之欲出了，為何會邀請個案來立院」，他直言這是司馬昭之心，「任何一個政黨都不該這麼做」，否則以後檢察官要怎麼辦案？

周玉蔻追問，「菱傳媒」日前寫過顏寬恆105號碼頭事件，昨天卻遭駭客入侵，新聞資料遭刪除，她認為很嚇人。

羅秉成說，這涉及言論、報導自由，要嚴肅以對。他說，駭客入侵刪除資料是犯罪行為，媒體已經報案，應了解調查事件原委。羅秉成說，台灣是法治社會，這無關是否再選舉期間，有違法時間就要辦理，不容言論自由受到危害，傷害言論自由的人生，政府是有責任的，會加快。

對於周玉蔻問是否是行政院長蘇貞昌要求加快，羅秉成強調，當然不是誰來指揮，這案子已經是犯罪行為，受到社會矚目重視，警方會加快辦理。

周玉蔻則認為，「刪」媒體內容，讓她想到「刪」跟「殺」是一樣的，她本來昨天看到菱傳媒被駭，都很想打電話給內政部長徐國勇。羅秉成則說，網路媒體被駭要嚴肅面對。