影／徐國勇、消防署長蕭煥章 出席消防科技救災論壇

內政部長徐國勇上午在消防署長蕭煥章陪同下，出席110年內政部消防署科技計畫成果說明會暨消防科技救災論壇，消防署展現政府發展如5G通訊、大數據、人工智慧、VR及AR等新興科技強化防救災、搜索救援、教育訓練、指揮派遣等不同面向的實際應用。

【中央社】

「科技計畫成果說明會暨消防科技救災論壇」登場，消防署長蕭煥章今天表示，「消防一路通」計畫串聯5G演算，可引導消防車一路綠燈優先行駛，試辦成效可節省20%送醫時間。

內政部消防署今天舉行「科技計畫成果說明會暨消防科技救災論壇」，署內科技計畫持續應用5G技術，以提升搜索救援、消防訓練與緊急救護效率，同時結合大數據、人工智慧、擴增實境、地理資訊系統等技術，進一步提高災害預測精準度，進而降低災害損失。

蕭煥章致詞表示，消防科技近年有很大進展，硬體設備改進部分，像是消防車輛建制，全國至明年3月將有97輛年限滿20年車輛要汰換；軟體部分則包括有13個系統開發。雙向同步增進，讓台灣消防救災可提供更即時、有效服務。

會中展出13個科技計畫成果，包括「大數據救災成果－中央災害應變中心搜索救援資料架構規劃案」、「5G救災成果－台灣特種搜救隊5G數位AI救援平台」、「5G救災成果－消防車輛行車安全管控計畫」、「5G救災成果－智慧防災教育（整合案）」、「通訊防災成果－緊急醫療救護智能平台－救急救難一站通推動計畫」等在內。

蕭煥章會後告訴中央社記者，這13個計畫都和消防、救災、指揮、震災、救護現場有關，且都已開發也有初步結果，預計民國112年可端出具體成果，若順利推動也會擴充到各縣市操作。其中，相關的5G計畫為期3年（110年至112年），共約編列新台幣4.5億元預算。

蕭煥章提到，針對民眾區塊部分，因過往民眾防災教育宣導多透過平面、網站或實際操作方式，現在希望透過5G計畫推動AR、VR概念情境，民眾可利用訓練中心場景或網路AR技術應用，藉此提供關於火災、地震災防和CPR教學等，讓民眾更加有感。

針對消防救災人員區塊部分，蕭煥章說，為提升消防車輛行車安全，和高雄市政府合作試辦「消防一路通」計畫，透過串聯5G高速演算引導消防車優先行駛「一路綠燈」消防廊道計畫，達到救災一路暢通，增快出勤速度兼具安全性保護，試辦成效可節省20%送醫時間，後續將擴大試辦縣市。

此外，訓練中心和特蒐隊也利用AR、VR和空拍機等5G技術，前者將現場救災經驗運用至訓練中心可控制情境訓練，後者則透過在救災現場錄製影像、定位同仁身心狀況及空拍機定位建模，可更精準預估人員受困處寬度和深度，增進救災效能。

蕭煥章指出，政府近兩年投資消防、救災軟硬體經費龐大，像是訓練中心教育人員訓練場明年初將擴建化學區，並和環保署毒物及化學物質局合作，強化化學工廠救災、救援能力，預計113年完工，屆時也將提供工廠應變人員作為依法所需教育訓練場域。

他表示，大環境持續在變，政府機關軟硬體區塊也隨之調整，期望相關救災防災能量和韌性可因應配合外界變化，且民眾防災教育能量也是重點項目，希望透過這些具體成果推動至全國適用。