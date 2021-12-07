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健保署署長遭傳緋聞 李伯璋：對方吃素十年、孝順優秀
《CTWANT周刊王》跟拍健保署署長李伯璋，並於今天上午報導他與年輕女性共進晚餐、散步牽手。李伯璋今上午出席記者會後表示，對於造成這位女性困擾，深感抱歉，同時他也對這名女性讚賞有加，也提到太太看到報導一定會難過，他會向太太解釋，公私領域的各項挑戰，他都會勇於面對，並且把事情做好。
李伯璋表示，是最近在一個學術研討會認識這名女性，對方為了奶奶發願吃素十年，專業上也相當優現，個性也很好，他「對於一個很孝順的人感覺是很不一樣的」但「不會有內疚或覺得自己怎樣。」
對於沒有告知太太，是否感到抱歉？李伯璋表示，每個人都有公、私領域的挑戰要面對，媒體報導之後，太太一定會難過，他會向太太解釋。這當中並沒有任何違法的事情，看到報導之後，他也不會去懷疑誰。
「或許下禮拜我就不是健保署署長了」，李伯璋如此自嘲並表示，事情不一定要他來做，但是他已經做了五年半，對於整體狀況最清楚，現在是健保改革的「最後一哩路」，希望媒體「不要把我趕下來，該下來我自己會下來。」
健保署今召開記者會，宣布與台大醫院簽訂合作備忘錄，建立心血管疾病診斷與預後之人工智慧預測模式，科技部司長陳國樑、台大醫院院長吳明賢、台大醫院心臟內科名醫王宗道都親自出席。
李伯璋致力於推動器官捐贈，曾擔任器官移植登錄中心董事長，也是國內腎臟移植權威；他獲獎無數，包括2013年中華民國醫師公會全國聯合會台灣醫療典範獎、2017年醫療奉獻獎的特殊貢獻獎等，同時也是第1任衛福部台南醫院院長、第2任健保署署長。
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