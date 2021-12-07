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促嚴查網軍！柯文哲嗆：查金流就知怎查 是他們查不下去

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天忍不住嗆蘇貞昌，嚴查網軍，「查林秉樞帳戶裡金流就知道，我們都知道怎查，怎麼不會查？他們是查不下去。」記者林麗玉／攝影
柯文哲今天忍不住嗆蘇貞昌，嚴查網軍，「查林秉樞帳戶裡金流就知道，我們都知道怎查，怎麼不會查？他們是查不下去。」記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲今天與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦同台，柯同時也在IG發文「聽說這邊有三位網軍受害者......」，柯文哲說，「看看就好...」，不過對於蘇貞昌僅回言論及自由都要保護，卻無嚴查動作，柯忍不住嗆蘇貞昌，「查林秉樞帳戶裡金流就知道，我們都知道怎查，怎麼不會查？他們是查不下去。」

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴，引爆綠營網軍風暴，台北市長柯文哲發起一人一信，要行政院長蘇貞昌嚴查網軍。不過柯上周發起一人一信，昨晚又在臉書三問蘇貞昌，不過蘇僅回應台灣是民主法治國家，言論及自由都要保護尊重，對此，柯說，算了，不要講了，每天口水戰，算了回去工作，該做事就做事。

柯文哲忍不住嗆，「我跟你講，查林秉樞帳戶裡面的金流就知道，我們都知道怎麼查，非常清楚，怎麼不會查？他們是查不下去。」

對於藍綠白三市長同台卻在IG發文「聽說這邊有三位網軍受害者......」，柯說，「這看看就好，看看就好，我是對目前這種網軍治國，明白講應該是小編治國，相當不以為然。」

柯文哲也透露，他發起的一人一信，他已經寫好會送到行政院，柯說，「有啊，我寫了，我簽了，市府發言人會送到(行政院)」。

媒體也問鄭文燦，會不會也跟進一人一信嚴查網軍？鄭文燦則表示，如果有網路的暗黑勢力，踩了法律或道德的底線，不僅該受到譴責，該受到法律制裁，就該受到法律制裁。

對於綠營網軍風暴，侯友宜也說，政府要正視網軍的問題，有時「解鈴還須要繫鈴人」，大家要全新想想看，這問題從何而來？

柯文哲 蘇貞昌

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